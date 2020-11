Cor Sijne (1953 – 2020) stond voor iedereen klaar

Cor Sijne was altijd in de sportschool te vinden. Vorige week overleed hij daar op 67-jarige leeftijd aan een hartaanval. ‘Hij stoomde je klaar voor de harde maatschappij.’

Cor Sijne was gek op vechtsport, zegt vriend Bert Kops. Sijne stapte twintig jaar geleden zijn sportschool binnen, eerst om zelf te trainen, daarna voor van alles. “Van het ophangen van de bokszakken en dingen repareren tot het opvangen van de jonge jongens. Met zijn echte Amsterdamse humor was hij heel erg geliefd in de sportschool.” Een typisch geval van ‘ruwe bolster blanke pit’, zegt vriend Marco Feenstra. “Beresterk was ‘ie, en een beetje een lompe boer ook wel, maar ook heel sociaal. Hij stond voor iedereen klaar, je hoefde maar te bellen.”

Bijna altijd was Sijne tussen de sporters te vinden. “Boksen is heel belangrijk voor mij. De kroeg in? Ik ga liever een uurtje naar de sportschool, dat vind ik veel leuker”, zegt hij in een filmpje van de gemeente. Kops: “En had een van de jongens een wedstrijd, dan kocht hij een kaartje en pakte de trein, waar het ook was.”

Ze kenden elkaar al van ver voor Sportcentrum Kops, uit een sportschool op de Wallen, vertelt de worstelaar en sportschooleigenaar. Zelf moet hij een jaar of zeventien zijn geweest, Sijne iets ouder. “Hij was karateka, en nog behoorlijk goed ook. Hij heeft ook wel prijzen binnengehaald.”

Casa Rosso

Het was zijn leven, zegt Feenstra, die op jonge leeftijd onder Sijnes hoede werd genomen in de sportschool in de Kreupelsteeg. “Je kwam soms letterlijk kreupel uit die trainingen.” Je werd hard gemaakt, en Sijne stoomde je zo klaar voor de harde maatschappij, vertelt hij. “Als hij zei dat je moest luisteren, dan deed je dat. Hij dwong respect af en je keek tegen hem op. Omdat hij heel erg goed was in Oosterse vechtsporten, maar ook omdat hij de bodyguard was van Joop de Vries, de eigenaar van Casa Rosso.”

Samen met Kops werkte hij ook bij gokhuis Club 26, van dezelfde eigenaar. Daar sloeg in 1983 het noodlot toe, toen het nabijgelegen Casa Rosso in de brand werd gestoken. “Cor had die avond dienst. Hij heeft toen allemaal mensen gered, maar er kwamen ook veel mensen om. Daar heeft hij wel een trauma aan overgehouden. Elk jaar in december was hij depri, dan kwam alles weer naar boven.”

Buurtvader

De laatste jaren ging het goed met zijn vader, vertelt Patrick Mirka. Sijne was volgens hem een soort buurtvader in het deel van Oud-West waar hij al meer dan dertig jaar woonde. “Bij lekker weer zette hij het raam open en dan ging de muziek aan, allemaal oud-Amsterdamse nummers. Hij maakte praatjes met de buren, iedereen daar kende hem.” Net als in de sportschool, eigenlijk. “Dat was typisch mijn vader. Een geintje maken hoorde er ook bij, een showtje, en dan lachte hij zelf het hardst.”

“Hij zei wel eens dat hij zou sterven in de sportschool,” zegt Kops. Vorige week overleed Sijne op 67-jarige leeftijd precies op die plek aan een hartaanval. “Hij is in het harnas gestorven.”