Controversiële zoenposters te duur voor Amsterdam

Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim (diversiteit) aan de gemeenteraad, in antwoord op vragen van VVD en CDA.



Dit najaar kreeg de wethouder het verwijt dat haar ambtenaren de controversiële postercampagne met daarop zoenende moslima's, die in Rotterdam voor veel ophef had gezorgd, hier hadden geweigerd.



De beelden zijn bedoeld om huwlijkswang tegen te gaan. De initiator, Shirin Musa van de organisatie Femmes for Freedom, zei in een TV-programma dat zij te horen had gekregen de beelden te controversieel zouden zijn voor de hoofdstad.



Controverse

Kukenheim weersprak in december al dat de postercampagne afgewezen werd vanwege de controverse. Nu schrijft ze dat de financiën en de gebrekkige onderbouwing van Musa de voornaamste redenen hiervoor waren.



"Vanwege een te hoge prijs (€ 25.000+ € 15.000 onvoorzien) en niet sluitende begroting heeft de gemeente op 3 november 2017 Femmes for Freedom geadviseerd met een realistischer voorstel van max. € 10.000 te komen, dat specifieker is gericht op de doelgroep en eventueel de familieleden", zegt Kukenheim.



"Dit was volgens Femmes for Freedom niet mogelijk. Een nieuw voorstel is vervolgens niet ingediend."



In januari werd wel duidelijk dat een raadsmeerderheid de komst van een postercampagne met daarop vergelijkbare afbeeldingen niet wil tegenhouden, mits de campagne wordt aangepast aan de Amsterdamse situatie.



Eerder zei Musa dat ze de campagne zou aanpassen in samenwerking met een lokaal PR-bureau. Een gewijzigde aanvraag is nog niet ingediend, aldus Kukenheim.