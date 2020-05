Controversiële directeur Haga Lyceum onder vuur: ‘Wij gaan niet weg, hij gaat!’

Leerlingen die volgende week terugkeren, komen terecht in een bestuurlijke chaos. Beeld Eva Plevier

“Ik hou m’n hart vast voor volgend jaar. Dan moet de school de eerste eindexamenkandidaten afleveren,” zegt Kudret Camdere. Als boekhouder en bestuursadviseur speelde hij lange tijd een belangrijke rol op het Cornelius Haga Lyceum. De onderwijsinspectie schreef vorig jaar dat hij het onervaren schoolbestuur ‘vrijwel permanent’ ondersteunde.

Een ouder van een leerling die volgend jaar het mavo-examen mag afleggen, zegt hetzelfde als Camdere: “Ik hou m’n hart vast.”

De coronacrisis maakt het er op de school niet beter op. De derdeklassers hebben sinds half maart vrijwel geen Nederlands gehad, zegt deze ouder. “De klas wordt aan zijn lot overgelaten.” De economiedocent meldde vorige week dat hij de rest van het jaar geen lessen meer geeft. Een reden gaf hij niet.

Directeur Soner Atasoy heeft ook zorgen over deze klas, zegt hij. “We worstelen daarmee. Het zijn twaalf leerlingen waarmee we in 2017 ­begonnen, en niet de beste. Sommigen van de islamitische basisscholen waar ze vandaan kwamen, gaven hogere adviezen, terwijl ze ­mavo eigenlijk niet aankunnen.”

Een moeder met kinderen in lagere klassen is evenmin gerust. “Als ik help met huiswerk, moet ik de stof helemaal uitleggen. ‘Heeft de ­docent dit verteld?’ vraag ik dan. ‘Nee, dit is de eerste keer,’ is het antwoord.”

Dan de ervaringen van een docent die de eerste helft van het schooljaar als enige economie gaf en sinds januari ziek thuis zit: “Er waren geen schoolboeken. Ik heb eindeloos materiaal gekopieerd. Ik had een paar weken om 3 mavo klaar te stomen voor het eerste schoolexamen, dat meetelt voor het eindexamen. Ze hadden één uur economie per week. Het andere uur was wel ingeroosterd, maar er was geen docent. Tweederde scoorde een onvoldoende.”

Ambtsbericht

De Onderwijsinspectie kent de geluiden. De vraag is wat ermee gebeurt. De inspectie is op zijn hoede na het echec rond het beruchte ambtsbericht van de AIVD en de afgang van ­minister Slob, die door de rechter werd terug­gefloten toen hij directeur Atasoy tot aftreden wilde dwingen (zie kader). Critici zagen er een bevestiging in dat het Haga Lyceum stelsel­matig is tegengewerkt door de overheid. Dat maakt de inspectie nu extra voorzichtig. Ook de Tweede Kamer lijkt zijn bekomst te hebben van het Haga Lyceum. Het parlement sprak deze week met geen woord over de crisis op de school, net als de Amsterdamse gemeenteraad.

Door ruzie in het bestuur is de vraag wie verantwoordelijk is voor het welzijn van de leerlingen. Atasoy? Die is door bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach geschorst. Laamimach? Door Atasoy en de secretaris van het bestuur geschorst. De secretaris? Door Laamimach ont­slagen. Over en weer betichten ze elkaar van chantage. Laamimach kondigt aangifte van valsheid in geschrifte aan.

Zolang sluiting van de school dreigde, waren de gelederen gesloten. Nu ligt ­Atasoy in eigen kring onder vuur. “Eindelijk,” verzucht een personeelslid. “Iedereen steunde hem in de rechtszaak tegen de minister door te zwijgen. We dachten: hij redt het toch niet. Ik was teleur­gesteld dat hij won.”

Bij een deel van de ouders is Atasoy al langer omstreden, zegt ze. “Toen hij burgemeester Halsema een domme gans noemde, waren mensen echt boos. Ik ben fan van mevrouw Halsema. Zij weigert nikabdragers te beboeten.”

Toch bleef verzet uit. “Ouders waren bang. Alles wordt opgenomen en gefilmd. Als je niet uitkijkt, maken ze je belachelijk op sociale media.”

Waarom ze haar kinderen niet van school haalde? “Heb ik overwogen. Maar wij hebben de school gesticht, de ouders. Wij hebben docenten en leerlingen geworven. Ik gun hem die school niet. Wij gaan niet weg, híj gaat weg!”

Anderen zeggen dat hen dit voorjaar de schellen van de ogen vielen. “Ik voel schaamte, omdat we een leugen verdedigden,” vertelt een ouder. “Atasoy raakte een gevoelige snaar met zijn verhaal dat ze het op moslims hebben voorzien. Na 11 september 2001 heerst dat sentiment.”

Radicale prediker

De ouderraad is opgestapt uit protest tegen het eigengereide optreden van Atasoy. De nog niet opgestapte leden van de medezeggenschapsraad dreigen het bijltje erbij neer te gooien als hij beloftes over nieuw personeel niet nakomt.

De vertrokken godsdienstcoördinator Hüseyin Önal zegt aanwijzingen te hebben van nauwe contacten tussen Atasoy en de radicale prediker Abou Hafs. De twee zouden tevergeefs hebben geprobeerd Önal te laten meewerken aan ‘een extremistische onderwijsagenda’.

Op Facebook is Önal door Arnoud van Doorn beticht van grensoverschrijdend gedrag. De ex-PVV’er, raadslid van een islamitische partij in Den Haag, is vrijwilliger op de school. Velen zien hem als digitale spreekbuis van Atasoy. Zelf noemt hij dat onzin: “De school gaat mij aan het hart, daarom steun ik die op sociale media.”

Er gaan talloze verhalen over intimidatie door de directeur. “Iemand van de medezeggenschapsraad barstte bijna in huilen uit toen hij haar terechtwees,” vertelt een ouder. “Ik heb vernomen dat hij me een AIVD-agent noemde,” zegt de economiedocent die ziek thuis zit.

“Door de angst bij de buitenwacht groeit hij in zijn arrogantie,” zegt boekhouder Camdere. over Atasoy. “Totdat hij geen tegenspraak meer duldt. Zelfs niet van zijn eigen voorzitter.”

Voor dit artikel is gesproken met elf betrokkenen. De meesten willen anoniem blijven.

Minister teruggefloten Het Cornelius Haga Lyceum kwam vorig jaar in opspraak toen de AIVD waarschuwde dat directeur Soner Atasoy zich omringde met ‘salafistische aan­jagers’ en banden had met een terreurbeweging uit de Kaukasus. Het kabinet en de gemeente Amsterdam riepen ouders op hun kinderen van school te halen. Onderwijsminister Arie Slob begon een procedure om Atasoy af te zetten, maar eind vorig jaar stelde de toezichthouder op de inlichtingendiensten dat een deel van de beschuldigingen onvoldoende was onderbouwd. In januari vernietigde de rechtbank Slobs besluit om Atasoy af te zetten. Geen islamlessen Het Haga Lyceum geeft al bijna twee jaar geen islamles. “Nul godsdienstlessen,” zegt Hüseyin Önal, ex- godsdienstcoördinator. “Waarom ben je dan een islamitische school?” Atasoy relativeert het belang. “We hebben de school niet puur voor islamles gesticht. Het gaat om omgangsvormen, de vrijdagpreek. Ik zei tegen mijn personeel: als jullie een imam kennen, laat hem solliciteren. Er is het hele jaar niks gebeurd.” Zijn broer Luan heeft gesolliciteerd. “Daar wist ik niks van. Ik zei: ik bemoei me er niet mee. Als het jullie wat lijkt, geef dan advies aan het algemeen bestuur.” Ruzie om factuur Het Haga Lyceum draait op voor advocatenkosten voor een privékwestie van directeur Soner Atasoy. Dat zegt boekhouder en bestuursadviseur Kudret Camdere. Het gaat om bijna 13.000 euro. Volgens Camdere betreft het een aangifte die de Onderwijsinspectie deed tegen Atasoy, die inspecteurs zou hebben vergeleken met de Gestapo. Camdere zegt begin deze maand kritische vragen te hebben gesteld over de betaling door de school. Atasoy zegt dat het een voorschot was voor een rechtszaak tegen de staat. Vorige week besloot Atasoy zijn jarenlange samenwerking met Camdere te beëindigen.