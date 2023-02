Controles markt Plein ’40-’45 minder streng na ‘intimidatie’ door gemeente

De markt op Plein ’40-’45. Beeld Joris Van Gennip

Er gaat een hoop mis op de populaire markt in Nieuw-West, zo bleek uit een onderzoek van de Amsterdamse ombudsman Munish Ramlal vorige week. Bezoekers die struikelen over waterslangen, kramen die onhandig geplaatst zijn tot mensen die uitglijden bij de viskraam.

Daarnaast gaven marktkooplui aan door de gemeente geïntimideerd te worden via boetes. De markt kent maar één uitgang, waardoor vaak de twee uur die bestemd is voor op- en afbouw niet gehaald wordt, met een boete tot gevolg. Ook blokkeerden onlangs handhavers de enige uitgang van de markt, waarna ondernemers die via het fietspad vertrokken een boete kregen.

D66 en Ja21 stelden er woensdag in een commissievergadering vragen over aan verantwoordelijk wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken). “Op de markt is elke euro een daalder waard en dat is maar goed ook,” zei Michel Peters (Ja21). “Dat geld hebben ze namelijk hard nodig om hun boetes te betalen.

‘Geen machtsmisbruik’

Naar aanleiding van de klachten komen er volgens wethouder Mbarki nu extra verkeersregelaars om ervoor te zorgen dat de op- en afbouw van de markt beter verloopt. Daarnaast wordt rijden over het fietspad de komende tijd niet beboet tijdens de op- en afbouwtijden. “Op voorwaarde dat niet hard gereden wordt en er geen ernstige hinder plaatsvindt.”

Mbarki gaf verder aan dat ‘treitergedrag en intimidatie nooit de bedoeling mag zijn’. Bij1 vroeg of sprake was van machtsmisbruik, maar dat wees Mbarki van de hand. Hij onderbouwde dat door te wijzen op een voorbeeld waarbij een gemeenteambtenaar beboet werd door een andere gemeenteambtenaar omdat hij over het fietspad reed.

Verder wilde de wethouder niet al te veel ingaan op de problemen die op de markt spelen en roemde hij de levendigheid van Plein ’40-’45. De nu genomen maatregelen zijn van kracht tot er een structurele oplossing gevonden is. Ook is Mbarki bezig met een marktvisie voor alle markten in de stad en wees hij erop dat de inrichting van markten juist iets is waar stadsdelen zelf een grote rol in spelen.