Controle coronapas in horeca over het algemeen goed verlopen: ‘De stad bruist weer’

De eerste dag met de coronapas is in veel horecazaken goed verlopen. Het loslaten van de anderhalve meterregel kwam de sfeer ten goede: “De stad bruist weer.”

Op het Westergasterrein reikt het gedreun van de dansvloer in bar Radio Radio tot op de terrassen. Voorheen begon het dansen pas laat in de avond, maar vandaag ging het al om 14.00 uur open en de bezoekers stroomden toe. “Ik heb mensen gesproken die in juli in het buitenland waren en twee jaar niet gedanst hebben en geen harde muziek hebben gehoord,” zegt eigenaar Vincent Reinders. “Ze zijn euforisch.”

Over de coronapas krijgt hij weinig klachten. “Voor kroeg of restaurant vind ik het ook onzin, maar als club of festival heb je niet veel uit te leggen. Veel mensen vinden het logisch: als je zonder qr-code wilt dansen moet je naar een illegale rave.” Het loslaten van de anderhalvemeterregel komt de sfeer ten goede. “Er waren vandaag ook weer festivals. De stad bruist weer!”

Bij brouwerij en bierpub Troost op de Westergas zijn voor het eerst weer grote groepen eters binnen. “De laatste keer was in 2019,” zegt shiftleader Amy McAuliffe. Het is meteen een stuk gezelliger, zelfs al zit het terras net zo vol als op andere avonden. “Het voelt als vanouds.”

Scanner niet op tijd

Alle gasten worden gevraagd om een qr-code, maar de scanner die dit moet controleren is niet op tijd geleverd, zegt zij. Dus best mogelijk dat ze soms worden bedot door gasten die met de qr-codes van anderen lopen te wapperen. “We willen geen politieagentje spelen.”

Bij de Cubaanse bar Rum Barrel aan de Javastraat, wordt met frisse tegenzin gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. “Ik zie vooral op tegen mogelijke discussies. Het gaat wel een beetje tegen het beeld van gastvrijheid,” zegt manager Rogier Rumke.

Als blijkt dat er wordt gecontroleerd is dat tegen het zere van een man die komt aanlopen met zijn zoontje. “Ik ben gevaccineerd en ik vind je een goede gozer, maar ik zal jou nooit mijn QR-code laten zien,” zegt de man, waarna hij wegbeent.

Geen controle

Eerder vandaag bleek al dat er ook horeca zijn die de coronapas liever niet controleren. Dat geldt bijvoorbeeld voor bioscoop Kriterion en Café del Mondo op de Nieuwmarkt. Deze kroeg wil geen onderscheid maken tussen mensen die wel en niet zijn gevaccineerd en beroept zich daarbij op artikel 1 van de grondwet dat discriminatie verbiedt. Brouwerij ‘t IJ kondigt buiten wel aan dat er wordt gecontroleerd, maar in de praktijk komt daar niets van terecht omdat het zoveel werk is.

Bij Pllek en IJver op de Ndsm-werf worden van alle gasten de qr-codes gecontroleerd, zonder dat daarover vandaag enig misbaar werd gemaakt. Daarbij hielp het wel dat het buiten op het terras prima toeven was zodat ook mensen die niet gevaccineerd zijn konden aanschuiven. “We hebben daar speciaal toiletten neergezet,” zegt Pllekeigenaar Sjoerd Steenbeek.

Voor de controles heeft hij wel twee man extra personeel ingezet. “Die zet je liever ergens anders in.” Pllek kreeg meteen vandaag handhavers over de vloer, maar er werden geen overtredingen geconstateerd. Het grootste verschil vindt Steenbeek de sfeer nu de anderhalve meter is losgelaten. “Meer reuring.”

Bij buurman IJver zien ze het meteen terug in de ruimte om extra tafeltjes neer te zetten. “Net op tijd voor het kouder wordt. Dat is flexibeler, maar ook gezelliger,” zegt mede-eigenaar Arne Kleijn. Het personeelstekort beperkt de mogelijkheden wel om meer tafels neer te zetten. “We kunnen niet alle dagen gasgeven.”

IJver krijgt wel afwijzende reacties op de coronapas als grotere groepen willen reserveren. Als dan blijkt dat de coronaregels worden gehandhaafd zien groepen er soms toch vanaf. “Ze willen niet binnen de groep onenigheid ontstaat over vaccineren. En de werkgever wil er niet naar vragen.”

Meezingen met Hazes

In café Nol in de Jordaan staan ze voor het eerst weer schouder aan schouder te dansen in de vensterbanken. Eigenaar Annemarie Grijzenhout mocht tot vandaag maar dertig mensen binnenlaten, maar vanavond is het met negentig man weer vol als vanouds. “Ze zijn zo ontzettend blij dat ze weer los mogen.”

Over de coronapas krijgt ze totaal geen klachten. Iedereen presenteert zijn mobiel aan de beveiliger bij de deur. “Zonder te vragen ook.” De afgelopen tijd moest het café zichzelf overeind houden met een extra groot terras op straat. Fijn, maar toch niet helemaal hetzelfde. “Daar komen de mensen niet voor. Op anderhalve centimeter meezingen met André Hazes, dát zijn wij.” Ze merkt het ook meteen aan de consumptie. Op het terras moet het personeel verder lopen, maar er wordt vier keer minder gedronken.