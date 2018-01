Contributie sportclub Amsterdam 50 procent hoger dan platteland

Het verschil is het grootst bij tennisverenigingen in de stad: die vragen voor volwassenen gemiddeld het dubbele van clubs in niet-stedelijke gebieden. Jeugdtennissers betalen ruim 80 procent meer.



Ook bij voetbal en hockey zijn Amsterdamse kinderen fors meer kwijt (71 en 74 procent) dan plattelandsjeugd.



2750 verenigingen

Dat blijkt uit de Contributiemonitor over 2016/2017 van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Deze monitor brengt de contributies van sportverenigingen in kaart.



Het gaat om de gegevens van 2750 verenigingen in zes verschillende sporten (voetbal, tennis, hockey, atletiek, volleybal en handbal) en de entreegelden van 131 zwembaden en 22 ijsbanen.



Volleybal

Een Amsterdamse sporter betaalt ongeveer 23 procent meer dan gemiddeld in Nederland. De gemiddelde contributie voor volwassenen bedraagt hier 252 euro, voor de jeugd is dat 202 euro.