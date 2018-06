Contract voor leden moet voetbalclub DWS redden

Voetbalvereniging DWS laat de komende weken alle jeugdspelers en hun ouders een contract ondertekenen met duidelijke afspraken over de rechten en de plichten van het lidmaatschap. Wie weigert te tekenen, kan niet meer terecht bij de club in Nieuw-West.



Het contract is een van de maatregelen waarmee het bestuur orde op zaken hoopt te stellen. Dit weekeinde was het complex gesloten naar aanleiding van een hoog opgelopen conflict tussen het bestuur en een groep boze leden.



Het bestuur heeft bij de politie aangifte gedaan van intimidatie en bedreiging door enkele van deze leden. Zij zijn met onmiddellijke ingang geroyeerd en ze zijn ook niet langer welkom op de velden van DWS op het sportpark Spieringhorn.



Voorzitter Remko de Jong spreekt van een moeilijke maar noodzakelijke maatregel. "Een van de voorwaarden voor een gezonde club is een veilige omgeving voor iedereen die bij de club is betrokken. Voor de spelers, maar ook voor de bestuurders en vrijwilligers."



Vrijwilligers

Het bestuur heeft een pakket maatregelen opgesteld in overleg met de

gemeente en de KNVB. Een adviseur van de bond is sinds april actief binnen de vereniging. De Jong: "Wij nemen de besluiten, maar we kunnen dit niet zonder hulp van buitenaf."