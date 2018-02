Continuïteit onderwijs IJburg College in geding door financiën

Dat blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie dat zaterdag werd gepresenteerd.



De school staat er financieel 'zeer slecht' voor, meldt het rapport. Voor 2016 was een positief resultaat van 82.000 euro begroot, maar dat werd uiteindelijk 655.000 euro in de min.



Tegenvallende resultaten

Het bestuur verwachtte in 2017 weer met 53.000 euro in de plus uit te komen, maar afgaande op de huidige cijfers staat het saldo op 200.000 euro in de min.



Bovendien moet het schoolbestuur 2,4 miljoen euro aan de gemeente terugbetalen. Dit geld hadden ze gekregen voor de bouw van een sporthal, maar deze is er nooit gekomen. Het bestuur plant dit in maart 2018 terug te betalen, waardoor de school mogelijk verder in de financiële problemen komt.



Ook de leerlingaantallen van de school lopen - in tegenstelling tot de verwachting - terug. In plaats van de verwachte groei van 50 leerlingen, daalde het aantal met 30. Vooral de instroom van leerlingen met een vwo advies op IJburg College 1 blijft achter.



Hoewel de instroom in het eerste jaar de afgelopen jaren rond de 275 leerlingen lag, rekent het bestuur dit jaar op 367 leerlingen. De inspectie betwijfelt of dit een realistische prognose is.



Banen op de tocht

Om de tegenvallende resultaten te dekken, heeft het bestuur voor het schooljaar 2017/2018 20 fulltime banen geschrapt. Het komende schooljaar zal het personeelsbestand verder worden teruggebracht. De inspectie verwacht dat dit alles een negatief effect op de kwaliteit van het onderwijs zal hebben. Iets wat volgens bestuursvoorzitter Marjolein Schadé niet aan de orde is, blijkt uit een brief die vrijdag aan de ouders is verstuurd.



De inspectie oppert drie scenario's: oplossen op eigen kracht, oplossen door samenwerking, fusie of overdracht aan een of meer andere besturen of faillissement.



De inspectie zal de komende tijd de voortgang van het oplossen van de problemen monitoren.