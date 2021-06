Containerwijk bij Hoofddorp als proeftuin tegen vliegtuiglawaai

Beeld Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Bij Hoofddorp verrijst vanaf dinsdag een containerdorp. “We zullen 120 zeecontainers neerzetten,” zegt wethouder Jurgen Nobel (luchtvaart en wonen) van Haarlemmermeer, “waarmee we een woonwijk simuleren. Zo willen we onderzoeken welk effect het ontwerp van wijken en huizen kan hebben op het dempen van vliegtuiggeluid.”

“Misschien werkt het als we woningen anders positioneren. Wat als je ze een kwartslag draait? Of moet je woningen anders ontwerpen, met loggia’s, waaraan de slaapkamers liggen? Maken verschillende materialen, voor gevelbekleding of ramen, verschil?”

De Schipholgemeente doet al langer zelf onderzoek naar het beperken van hinder door vliegtuiggeluid door maatregelen op de grond. Nu slaat het de handen ineen met TU Delft en het AMS Instituut, dat wetenschappelijk onderzoek doet naar innovaties in stadsontwikkeling. “Er wordt tot nu eigenlijk alleen gesproken over maatregelen in de lucht, met stillere vliegtuigen of aanpassing van vliegroutes,” zegt Nobel. “Er moet veel meer worden nagedacht over maatregelen op de grond.”

Prettiger leefomgeving

In 2017 werden al naast de Polderbaan ribbels in het weiland neergelegd om grondgeluid van taxiënde vliegtuigen te verstrooien. “Dat is maar één voorbeeld van hoe de inrichting van het landschap hierbij kan helpen. We willen ook kijken naar de rol van openbaar groen, groene tuinen en bestrating in de woonwijken.”

Resultaten die in de loop van de proef worden opgedaan zullen volgens hem stapsgewijs worden toegepast in nieuwe woonwijken die de poldergemeente de komende jaren wil bouwen om aan de enorme vraag naar nieuwe woningen te voldoen. “De volgende stap is of we de ervaringen die we hiermee opdoen op kleinschalige woonsituaties kunnen uitproberen. Hoe kunnen we straks met een stedelijke ontwikkeling, zoals bij Hoofddorp rondom het station, mensen in een prettiger leefomgeving laten wonen?”

“Het is nu niet gebruikelijk om aan de projectontwikkelaar te vragen hoe je een woonwijk neerzet qua geluid, terwijl we ze wel vragen mee te betalen aan het groen. Dat kan anders. Schiphol kan hier zelf ook over nadenken; bijvoorbeeld door een nieuwe parkeergarage zo neer te zetten dat die ook meewerkt om geluid te dempen.” Of de proef ook oplossingen biedt voor bestaande woonwijken weet Nobel nog niet.

Overlast

Het ‘fieldlab’ staat volgens Nobel los van discussies over groei − of krimp volgens sommigen − van het vliegverkeer of maatregelen om de grootste lawaaimakers van Schiphol te weren. “Ongeacht groei blijft het noodzakelijk om goed na te denken over geluidbeperkende maatregelen op de grond. Of er nu 400.000 of 500.000 vliegbewegingen zijn, er is altijd een bepaalde mate van overlast die beperkt kan worden.”

“Dit onderzoek is niet om te voorkomen dat de luchtvaart verdere stappen maakt. Verduurzaming blijft nodig. Schiphol ligt hier nu eenmaal. Dat sommige mensen overlast ondervinden, is een feit. Maar desondanks blijven mensen hier wonen. Het gaat er ons met deze proef niet alleen om hoe we meer woningen bouwen bij de luchthaven, maar vooral hoe we daarbij overlast kunnen beperken. Dat geldt voor de hele regio. Amstelveen en Amsterdam kunnen hier ook hun voordeel mee doen.”