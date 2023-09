Consument en investeerders verliezen interesse in flitsbezorging: ‘Het was een leuke hype’

Een zogeheten darkstore van Getir in de Eerste Jacob van Campenstraat in Amsterdam. Deze vestiging van de flitsbezorger zal op korte termijn de deuren sluiten. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Met een wereldwijde reorganisatie waarbij 2500 mensen hun baan verliezen – ongeveer 10 procent van het personeelsbestand – heeft flitsbezorger ­Getir vorige week aangekondigd efficiënter te willen gaan werken. Eerder werd al bekend dat de het bedrijf zich zich terugtrekt uit Spanje, Italië en Portugal.

Het van oorsprong Turkse bedrijf verdwijnt daarnaast ook uit zes Nederlandse steden en sluit vijf vestigingen in Amsterdam. Dat laatste naar eigen zeggen om de strijdbijl met de gemeente Amsterdam te begraven en verdere juridische escalatie rondom deze locaties te voorkomen.

In Amsterdam voert de gemeente al ruim twee jaar rechtszaken tegen flitsbezorgers om de distributiecentra uit gemengde woon-werkgebieden te krijgen. Tot dusver heeft de gemeente al die zaken gewonnen. Inmiddels ligt er in Amsterdam zelfs een speciaal bestemmingsplan voor de sector dat de magazijnen in principe alleen nog op industrieterreinen toestaat en slechts bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden.

Enthousiasme

Toch kunnen de sluitingen in Amsterdam niet los worden gezien van de donkere wolken die zich al enige tijd boven de in Nederland actieve flitsbezorgers Getir en Flink samenpakken.

Flitsbezorgers hebben in coronatijd snel marktaandeel verworven. De consument zat thuis op zijn geld en het snel laten bezorgen van boodschappen werd – zeker in grote steden – populair. Investeerders zagen veel potentie in de flitsbezorgers en stonden in de rij.

Maar door de hoge inflatie en de daardoor stijgende rente is het enthousiasme van de investeerders afgelopen jaar snel afgenomen. Vorig jaar trok het Britse Zapp zich terug van de Nederlandse markt en Getir nam Gorillas over. In korte tijd bleven er van de vier aanbieders nog twee over. En onlangs gingen er ook geruchten dat Getir in de markt zou zijn om Flink over te nemen. Flink zou daar voor openstaan als het niet lukt nieuwe investeerders aan te trekken.

Duizenden ontslagen

Die investeerders zijn moeilijk te vinden en als ze er al zijn, willen ze snel zwarte cijfers zien. In 2021 verloor Getir bijna 600 miljoen dollar bij een omzet van 500 miljoen dollar en ook Flink lijdt nog steeds verlies. In februari zei Robin Kiesler, directeur Benelux van Flink, in Het Parool dat het bedrijf eind 2024 winstgevend hoopt te zijn.

De flitsbezorgers bezuinigen daarom al enige tijd. Zo liet Flink in april weten sinds april vorig jaar zevenduizend van zijn twintigduizend werk­nemers te hebben ontslagen. Getir voerde niet alleen dit jaar een reorganisatie door, maar ook vorig jaar. Toen werden bijna vijfduizend mensen de laan uitgestuurd.

Of de bezuinigingen voldoende zijn, moet komend jaar blijken. Niet alleen investeerders verliezen namelijk hun interesse, ook consumenten. Waar in 2022 nog 4,4 procent van de Nederlanders aangaf gebruik te maken van flitsbezorging, slonk dat dit jaar naar 3,1 procent. Ongeveer 30 procent van het klantenbestand van de flitsbezorgers is volgens marktonderzoekbureau GfK verdwenen.

Decadentie

Retail- en merkendeskundige Paul Moers voorspelt dan ook geen zonnige toekomst voor de sector. “Flitsbezorging is een teken van de tijd,” zegt hij. “Het heeft alles te maken met de decadentie van de maatschappij. We zijn te beroerd om voor een flesje shampoo zelf even naar de winkel te lopen. Met name in de coronacrisis voegden ze iets toe, maar nu die voorbij is, kun je je afvragen wat de toegevoegde waarde nog is.”

Ook zegt Moers dat consumenten te weinig besteden bij flitsbezorgers om de bezorgingen rendabel te kunnen maken. “Ze leveren kleine hoeveelheden van tussen de 15 en 20 euro,” zegt hij. “En dan zitten er vaak houdbare artikelen bij waar geen winst op wordt gemaakt. Het verdienmodel is bijna niet te vinden.”

“Het was een leuke hype,” zegt Moers over de flitsbezorgers die de belofte om binnen tien minuten te bezorgen allang hebben laten varen. Consumenten zijn door de inflatie nu vooral op zoek naar goedkopere producten in plaats van naar razendsnelle bezorging. “De boodschappen zijn in vergelijking met vorig jaar 18 procent duurder geworden,” zegt Moers. “Mensen gaan nu juist actief winkelen om goedkoper uit te zijn. Daar kunnen flitsbezorgers niet tegenop.”

Toch denkt de deskundige dat flitsbezorging niet helemaal zal verdwijnen. Grote winnaars zullen de supermarktketens als Albert Heijn en Jumbo zijn, zegt Moers. “Die zullen binnenkort in staat zijn online winstgevend te worden. Als hun magazijnen met robots producten gaan uitzoeken, wordt dat een stuk interessanter.”

Over de auteur: Jesper Roele schrijft sinds 2019 voor Het Parool over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de tech-sector. Tips kan je sturen naar j.roele@parool.nl.