Constantijn van Oranje: techland Nederland dreigt de boot te missen als regels niet worden aangepast

Constantijn van Oranje, sinds 2016 ‘techambassadeur’ van Nederland namens brancheorganisatie Techleap. Beeld Getty Images

Er is nogal wat onrust in techland. Door de oplopende rentes drogen de investeringen op, zowel voor startende techbedrijven als voor gevestigde ondernemingen die groeigeld zoeken. Ook ontkomt de techbranche niet aan de algehele personeelsmalaise, die nog wordt aangejaagd doordat Nederland rigide beloningsregels hanteert. Twee weken geleden bond techondernemer Adriaan Mol (Mollie, Messagebird) in Het Parool de kat de bel aan.

“Ik hoor dat van veel meer ondernemers,” zegt techgezant Constantijn van Oranje. “Het frustrerende is dat we dit al zes jaar zeggen. Zo lang zijn we al bezig met de ministeries van Financiën en Economische Zaken om dit probleem op te lossen. We moeten techwerknemers beter belonen. Veel techbedrijven kunnen geen hoge lonen betalen, dus willen ze werknemers aandelen geven. Dan delen die in het succes waaraan ze werken, blijft het talent in Nederland en groeit de techindustrie.”

Maar dat moet dan wel fiscaal aantrekkelijk zijn. “Het lukt maar niet dat geregeld te krijgen,” zegt Van Oranje, die sinds 2016 namens brancheorganisatie Techleap ambassadeur is van de sector. “Er wordt nu in de belastingwetgeving een stukje gerepareerd. Vanaf 1 januari hoeven werknemers niet meteen belasting te betalen als ze een personeelsoptie krijgen, maar pas als die wordt omgezet in aandelen.”

Zodra dat gebeurt, wordt de opbrengst nog steeds wel als loon belast. “Dat is niet eerlijk, omdat het bij investeerders en oprichters met precies dezelfde aandelen als vermogen wordt aangeslagen en veel gunstiger wordt belast.”

Bedrijven vertrekken

“Zulke regelingen zijn hier strenger dan in andere landen. Dat maakt het lastiger voor Nederlandse techbedrijven om kenniswerkers te trekken. Die verlies je aan bedrijven uit landen die zulke beperkingen niet kennen – zoals de VS – of landen waar de regels gunstiger zijn dan in Groot-Brittannië, Duitsland of Frankrijk. Dat wordt in sommige gevallen zo’n uitdaging dat bepaalde bedrijven, zoals Mollie, overwegen te vertrekken.”

Ook ontbreekt het volgens hem in Nederland aan stimuleringsregelingen voor investeerders die geld in jonge bedrijven uit bepaalde techsectoren willen steken, zoals innovatieve ondernemers die acute maatschappelijke problemen als de energietransitie, klimaatcrisis of personeelstekorten, in de zorg of het onderwijs, proberen op te lossen. “Andere landen die dat wel doen, gaan daarin voorop lopen.”

Hier is het fiscaal onaantrekkelijk om in techbedrijven te financieren, zegt Van Oranje. “Bij elke investeringsronde halen Nederlandse ondernemers minder geld op dan bedrijven in landen om ons heen. Of ze vinden het geld buiten Nederland. Of dat erg is, vind ik een politieke vraag. Moet de economische waarde die we hier opbouwen in Nederland blijven, of accepteren we dat die wegsijpelt naar Groot Brittannië of de VS? Onze technische autonomie staat op het spel.”

Extra verguld

“Nederland doet vaak een schepje boven op Europese regels, die worden nog eventjes extra verguld. Dat geldt niet alleen voor financiële regelgeving, maar ook voor regels waaraan medische techbedrijven moeten voldoen. Dat is helemaal niet nodig. De Europese regels zijn voldoende. We hoeven niet zo fantasievol te zijn.”

“De Fransen doen dat veel beter. Die hebben betere fiscale regelingen voor beloningen, een optieregeling die werkt,en stimuleringsmaatregelen voor investeerders. Precies de zaken die wij al zes jaar bepleiten. Het frustreert dat zoiets in Frankrijk wel lukt.”

Van Oranje doet niet alleen een oproep aan de overheid. Het aantal Nederlandse investeerders, vooral grote investeerders, blijft ook achter bij het buitenland. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen spelen nauwelijks een rol in techinvesteringen, terwijl daar veel rendement te halen valt en deze bijdragen aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

“Bij ons valt vooral op dat pensioenfondsen en verzekeraars niet in tech investeren. En als ze dat al doen, is het vaak in het buitenland. Er wordt te traditioneel gekeken naar zulke investeringen. Geld steken in techbedrijven lijkt dan vaak risicovol, omdat ze meestal nog geen winst maken. En in Nederland kijken we dan vooral naar de kosten, minder naar de opbrengst.”

Pensioenfondsen

Dat moet veranderen, stelt Van Oranje, maar dat gebeurt mondjesmaat. We moeten de pensioenfondsen proberen te strikken. Slechts 0,01 procent van het kapitaal van Nederlandse pensioenfondsen is in de techsector geïnvesteerd. In Zweden is dat 5 procent. Daar hebben techbedrijven ook veel meer kapitaal ter beschikking.”

“Er is geen tekort aan geld, maar de overheidsregels om dat effectief in te zetten schieten tekort. Er bestaan innovatiekredieten vanuit de overheid. Maar dan wel tegen 7 procent rente, wat veel techbedrijven niet kunnen dragen. Er is een fiscale regeling voor onderzoek en ontwikkeling, maar die wordt steeds complexer gemaakt. Andere regelingen stimuleren wetenschappelijk onderzoek, maar dan is er weer een gat om dat naar de markt te brengen.”

Oplossingen moeten uiteindelijk van techondernemers komen, erkent Van Oranje. “Het klopt als techoprichters zeggen dat deze sector niet dankzij overheidsbeleid bestaat, maar ondanks. Als we onze economie willen vernieuwen moet het van ondernemers komen, we mogen daar best trots op zijn. We moeten veel meer nadruk leggen op ondernemerschap. Zoals in het onderwijs.”

Kop afhakken

“We onderkennen in Nederland onvoldoende dat ondernemers het vehikel zijn om de economie te vernieuwen. Meer dan kennisinstellingen of overheid. Er zijn met dapper ondernemerschap hele indrukwekkende ondernemingen gebouwd. Maar het is in Nederland niet zo fijn om als ondernemer je nek uit te steken om veranderingen te bepleiten. Er zijn meer mensen die dan liever de kop afhakken dan op een sokkel zetten.”

Van Oranje: “Het is zo makkelijk, we zijn zo dichtbij. We moeten maar een paar stapjes zetten. Dan hebben we het in Nederland alweer voor elkaar. Kijk wat wij doen, welke voordelen we als land al hebben. Elders lukt het ook. Londen liep jarenlang achter en is nu de nummer 2 na Silicon Valley. Er is geen reden waarom dat Nederland niet kan zijn.”