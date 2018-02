Conservatorium lanceert opleiding voor dj's en producers

We kijken vooral hoeveel potentie iemand heeft Janneke van der Wijk, directeur van het Conservatorium

De lessen worden gegeven door docenten van het Conservatorium en educatieplatform The School of House, maar studenten worden ook begeleid door bekendheden als Duncan Stutterheim, Joris Voorn en Tom Trago.



De opleiding werkt bovendien samen met Armada Music (het muzieklabel van Armin van Buuren) en muziekagentschap Massive Music.



De opleiding is een langgekoesterde wens van ID&T-oprichter en dance-ondernemer in ruste Duncan Stutterheim. "Amsterdam is een van de belangrijkste steden ter wereld voor de dance. Er zitten hier zoveel geweldige artiesten en organisaties. Maar een opleiding op dit niveau ontbrak nog. Met deze opleiding kan kennis en ervaring worden doorgegeven aan nieuw talent."



Bakermat

Janneke van der Wijk, directeur van het Conservatorium, is blij met de nieuwe dance-opleiding. "We vinden het heel fijn dat we dit kunnen aanbieden. We voorzien hiermee in een behoefte vanuit het werkveld en ook in een vraag vanuit studenten van onze andere opleidingen. Ze moesten er voorheen voor uitwijken naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten, terwijl Amsterdam echt de bakermat is van de dance. Dat is zonde. Voor het Conservatorium is het daarom een mooie uitbreiding: we halen veel nieuwe kennis in huis."



Er is plek voor ongeveer twintig studenten, die een toelatingsprocedure moeten doorlopen. Er wordt onder meer gevraagd om eigen nummers op te sturen en gekeken naar je ervaring met optredens en produceren.



Toch is dat niet het enige wat telt. "We verwachten een bepaald niveau, maar kijken vooral hoeveel potentie iemand heeft. Ervaring op het podium of in de studio kan een pré zijn, maar we bekijken het per geval," zegt Van de Ven. Het genre maakt in ieder geval niet uit: van hardcore tot afrobeat en house - alles is welkom.



Actief nachtleven

In het lesrooster is - hoe kan het ook anders - rekening gehouden met een actief nachtleven: op maandag en vrijdag wordt geen les gegeven. Voor saaie leslocaties hoeven studenten niet te vrezen: naast het Conservatorium worden de lessen gegeven in de A'DAM Toren, de Q-Factory en de Nachtlab Studios.



De open dag is op zaterdag 10 maart in de Q-Factory.



