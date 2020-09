Conservatorium krijgt dependance op de Zuidas

Het voorlopige ontwerp van de dependance van het Conservatorium in het Beatrixpark. Beeld Gemeente Amsterdam

Het Conservatorium breidt uit omdat de locatie aan het Oosterdok te klein is geworden. De dependance komt in de twee monumentale gebouwen Kapel en Convict, in het voormalige Rooms-Katholieke Sint Nicolaascomplex in het Beatrixpark.

Op de begane grond komt een openbare horecagelegenheid waar kleinschalige, publiek toegankelijke concerten zullen worden georganiseerd.“De komst van het Conservatorium en haar studenten is een aanwinst voor de bewoners op de Zuidas en verbindt de buurt nog meer met de stad. In het Beatrixpark ontstaat een mooie nieuwe plek waar iedereen welkom is,” aldus Zuidas-wethouder Victor Everhardt.

De komende maanden wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp, zodat – als alles volgens plan verloopt - in de zomer van 2021 gestart kan worden met de bouw. De ingebruikname door het Conservatorium staat gepland voor de zomer van 2022.