Connexxion start met deelfietsen in Aalsmeer en Amstelveen

Het gaat om een pilotproject van twee jaar. Tijdens deze twee jaar kijken Connexxion en Flickbike, in goed overleg met de gemeenten, hoe de deelfiets onderdeel kan worden van de infrastructuur.



De fietsen kunnen gebruikt worden via de eigen Flickbike app. Hiermee wordt ook de betaling geregeld via een automatisch incasso. Het gebruik van de nieuwe deelfiets kost één euro per half uur.



De fietsen kunnen binnen een groot gebied in de gemeenten weer worden achtergelaten. Wanneer de gebruiker hem buiten dit gebied dumpt blijft de meter gewoon doortellen. Flickbike zorgt ervoor dat de fietsen elke ochtend weer netjes op OV-knooppunten staan.



Flickbike

De fiets is vergelijkbaar met de Flickbike die vorig jaar nog in Amsterdam was te vinden. De nieuwe versie is verbeterd op acht punten, zo trapt hij soepeler en gaat hij sneller.



Vorig jaar werden de deelfietsen, waaronder die van Flickbike, verboden in Amsterdam. De fietsen legden een te grote claim op de openbare ruimte en zorgde voor chaos in het verkeer.



Het experiment in Amstelveen en Aalsmeer zal zich dan ook niet snel uitbreiden naar de hoofdstad zegt een woordvoerder van Flickbike.



"Op het moment zit Amsterdam op slot als het aankomt op deelfietsen. Als de flickbike een succes wordt in Amstelveen en Aalsmeer willen wij wel uitbreiden naar bijvoorbeeld Haarlemmermeer."



