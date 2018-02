Connexxion krijgt forse boeten voor slechte punctualiteit

€400.000 Omdat te veel bussen rond Amsterdam niet op tijd rijden en wegens een reeks andere fouten, moet Connexxion 4 ton boete betalen.

Ook wordt binnen enkele jaren een groot deel van het aantal ritten binnen de concessie met elektrische bussen verreden; in april van dit jaar moeten de eerste nieuwe voertuigen rijden. Verder worden er voor het eerst in Nederland dubbeldekkers ingezet als lijnbus, die tussen Haarlem en de Zuidas pendelen.



Teleurstellingen

Maar alle plannen ten spijt blijkt Connexxion twee maanden na de start veel moeite te hebben met het op tijd laten rijden van de lijnen. Uit onderzoek van de Vervoersregio blijkt dat ruim 14 procent van de bussen niet rijdt, of zeker 5 minuten te laat komt opdagen.



Ook stelt Connexxion teleur in de manier waarop de overgang van het oude naar het nieuwe lijnennet is georganiseerd. "Er zijn in de eerste maand geen aanmerkelijke verbeteringen waargenomen, ook heeft Connexxion de verwachting over wat het wel en niet waarmaakt niet goed en tijdig gedeeld," klaagt de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens, tevens bestuurder van de Vervoerregio.



Deemoedig

Verder zijn er diverse kaartautomaten niet geleverd, werkt de wifi in de bus vaak niet en is de reisinformatie in de bus in een kwart van de gevallen onbetrouwbaar. Binnen twee weken moet er een verbeterplan liggen van Connexxion.