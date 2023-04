Conflict rond ADM-terrein blijft slepen: eigenaar Wim Beelen daagt gemeente met nieuwe schadeclaim

Wéér wordt op het ADM-terrein in de Amsterdamse haven gestreden om elke meter. In een rechtszaak rond het vroegere krakersbolwerk eist eigenaar Wim Beelen dat gemeentegrond tot water wordt vergraven. Zijn grond wil hij bovendien verkopen aan bedrijven uit de stad. Maar mag dat wel?

Het is een fietspad van niks – een meter of acht bij een rotonde diep in de Amsterdamse haven. Toch is dit het nieuwe front in de koude oorlog om het ADM-terrein. Na herhaaldelijke waarschuwingen was eigenaar Wim Beelen het halverwege maart spuugzat. Dit stukje grond hoort bij het reusachtige terrein waar hij voor 300 miljoen euro een onderhoudswerf voor luxejachten wil bouwen. Hij spreekt van diefstal. ‘Als het niet leeg is, maken wij het leeg,’ schreef hij de gemeente op hoge poten in een e-mail.

De gemeente reageerde als door een wesp gestoken. Preventief werd Beelen een ‘last onder bestuursdwang’ opgelegd. Hier wordt al twintig jaar gefietst zonder dat de vorige eigenaren daar bezwaar tegen hebben gemaakt, liet de gemeentelijke advocaat Beelen per kerende post weten. Als Beelen het fietspad opbreekt of er hekken omheen zet, zal de gemeente dat direct ongedaan laten maken. Op Beelens kosten welteverstaan.

Het hooglopende grensconflict staat niet op zichzelf. Met de entree van Beelen begon anderhalf jaar terug een nieuw hoofdstuk in de tumultueuze geschiedenis van het ADM-terrein. Tot de ontruiming in 2019 stond het terrein bij Amsterdammers vooral bekend als culturele vrijstaat van krakers en kunstenaars die de vroegere scheepswerf twintig jaar bezet hebben gehouden. Het terrein had braak gelegen sinds de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM) in 1985 failliet was gegaan.

Dat zelfs voor het afgelegen ADM-terrein inmiddels concrete bouwplannen bestaan, zegt veel over de stormachtige groei van Amsterdam. Bedrijven worden de stad uit gedreven waardoor ze – zo verwacht Beelen – grif willen betalen voor een plekje op deze rafelrand. Een gat waar hij graag in springt.

Mediation

Zeker is dat Beelen voor geen kleintje vervaard is. In 2021 telde hij zomaar 86 miljoen euro neer voor dit toen nog onherbergzame terrein aan het Noordzeekanaal. Concrete plannen had hij nog niet met de 43 hectare land en water. “Ik ben er nog niet eens geweest,” zei hij.

Beelen was net een nieuw bestaan begonnen als projectontwikkelaar, nadat hij het afval- en sloopconcern had verkocht dat hij als zeventienjarige was begonnen. Een maand na de koop van het ADM-terrein lag hij al overhoop met de gemeente en het havenbedrijf van Amsterdam. Wethouders en havenpersoneel kregen thuis een claim van 130 miljoen euro overhandigd. Destijds bleef onduidelijk waar het conflict om draaide.

Met de gemeente waagde Beelen zich afgelopen jaar vergeefs aan een mediationtraject. Daarover zal hij niets zeggen, zoals contractueel is afgesproken. Toch wil Beelen nu weleens uitleggen wat hem drijft.

Er is wel geschreven dat Beelen revanche wil nemen op de gemeente omdat hij in 2019 niet de kans kreeg het wankelende afvalenergiebedrijf AEB over te nemen. Beelen lacht dat weg. Met een nagelnieuw en imposant logistiek centrum verderop langs het kanaal heeft hij zijn visitekaartje al afgegeven. “Ik wil het hele Noordzeekanaal mooi maken.”

Gedempt

Beelens bedrijf, Larendael, is hard op weg het ADM-terrein naar zijn hand te zetten. Dat gaat op zijn Hollands: door bijna al het water te dempen verdubbelt de hoeveelheid bouwgrond. In plaats van 23 hectare land en 20 hectare water beschikt hij straks over 40 hectare land, zegt hij. “Er zit al twee miljoen kuub grond in.”

Geen wraak dus, maar als je het Beelen vraagt, zit de gemeente letterlijk in zijn vaarwater. Het terrein dat hij kocht wordt omringd door een strekdam, water en grond die aan de gemeente toebehoren, in totaal zo’n 20 hectare, met daarop gebouwen van de haven en de ‘vletterlieden’ die in de haven zeeschepen helpen aanmeren. Beelen claimt dat de gemeentegrond moet worden weggegraven, dat schepen op weg naar het ADM-terrein een soort recht van overpad hebben.

Dat leest Beelen terug in aktes uit 1970 die werden opgesteld toen het immense terrein door de gemeente goedkoop werd verkocht aan de ADM met de bedoeling de noodlijdende scheepswerf een steuntje in de rug te geven. Op basis van een toentertijd getekende kaart en een keur aan bouwtekeningen concludeert Beelen dat op de strekdam en de overige gemeentegronden ‘erfdienstbaarheden’ rusten aan het ADM-terrein en dat dit water had moeten worden nadat hier voor het treinverkeer de Hemtunnel onder het Noordzeekanaal was gegraven.

Volgens de gemeente interpreteert Beelen de erfdienstbaarheden te ruim. Dempen van het ADM-water mag, maar ADM heeft in het verleden al gebruikgemaakt van het recht om een doorgang te graven naar het Noordzeekanaal. Daarmee is de kous af, zegt een woordvoerder van havenwethouder Hester van Buren. Eerdere eigenaren hebben ook nooit bezwaar gemaakt toen hier werd gebouwd.

Kleine bedrijven

Rond het fietspad speelt iets vergelijkbaars. Overal langs de buitenrand van het ADM-terrein claimt Beelen op basis van de kaart uit 1970 het recht omheiningen te bouwen. Beelen denkt aan een groenstrook of een aarden wal, maar het probleem is: ook hier gaat het om gemeentegrond en tegenwoordig liggen hier veelgebruikte wegen zoals de Hornweg en de Sicilië­weg.

Intussen hebben nieuwe meningsverschillen zich alweer aangediend. Beelen wil een groot deel van het ADM-terrein namelijk verkopen aan in totaal vierhonderd bedrijven uit de stad. Verder is het terrein bij uitstek geschikt, zegt hij, als winterstalling voor Amsterdammers met een bootje.

Ook hier stuit Beelen op de gemeente, die vasthoudt aan oude rechten op het ADM-terrein. Toen dat in 1970 voor een zacht prijsje werd verkocht om de scheepswerf overeind te houden, liet Amsterdam in een ‘kettingbeding’ (een bepaling in een koopakte die aan elke nieuwe koper wordt doorgegeven) vastleggen dat hier tot in lengte van dagen alleen scheepsbouw is toegestaan.

Het schrikt Beelen niet af. Het kettingbeding staat ook het bouwen van machines en werktuigen toe en allerlei andere activiteiten die ‘in de ruimste zin daarmee in verband staan’. Dan mag een loodgieter uit de stad dus ook, redeneert Beelen. “Of een schilder, een lasbedrijf, een bootopslag, een stoffeerder of cateraar. En zo’n stoffeerder hoeft echt niet alleen boten te stofferen. Die mag gerust in jouw huis aan de slag. Alle kleine bedrijvigheid die iets maakt, kan straks bij mij terecht op eigen grond.”

Zijn terrein komt als geroepen, zegt Beelen, nu veel bedrijven in de stad plaats moeten maken voor woningen. Tegelijk wordt de grond meteen meer waard als er bedrijven mogen neerstrijken die zich niet specifiek op scheepsbouw toeleggen.

Volgens de gemeente voldoen de voorbeelden die Beelen noemt niet aan het kettingbeding. Daar komt bij dat ook volgens het bestemmingsplan alleen havengebonden bedrijven op het terrein zijn toegestaan. De gemeente zal Beelen hieraan houden en er zo nodig ook op handhaven, zegt een woordvoerder.

Nieuwe schadeclaim

Beelen laat het er niet bij zitten. Door er met gestrekt been in te gaan voert hij de druk op bij de gemeente om mee te werken aan zijn bouwplannen. Eerder eiste hij al 130 miljoen euro omdat bij het ADM-terrein tankers met gevaarlijke stoffen aangemeerd lagen, deels in het water dat hij kocht. De gemeente won een kort geding hierover, maar in een volgende rechtszaak kreeg Beelen toch ten dele gelijk; de tankers zijn inmiddels weg.

Hij verwijst naar miljoenenclaims die de overheid heeft moeten voldoen aan Chipshol en de Kruitfabriek bij Muiden en waarschuwt dat de schade die hij bij de gemeente in rekening kan brengen snel oploopt door stijgende bouwkosten, de stijgende rente, vertraging en inkomstenderving. “Je hebt het zo over een miljard.”

Beelen meent dat het ADM-terrein al decennia wordt gegijzeld door de gemeente en de haven, die het terrein maar wat graag terug willen, omdat de ruimte voor havenbedrijven schaars begint te worden. Volgens Beelen werden de vorige eigenaren aan het lijntje gehouden waardoor het een kwestie van tijd leek tot ze het terrein moesten overdoen aan de gemeente. Door het kettingbeding was het knap lastig het te verhuren en de gemeente had ook nog eens het eerste recht om het ADM-terrein te kopen. “Zij waren geen projectontwikkelaars,” zegt Beelen. “Ze konden geen kant op.”

Amsterdam gaf ze een jaar de tijd om een andere koper te vinden, kennelijk in de verwachting dat ze met hangende pootjes zouden terugkomen, maar toen was Beelen daar opeens. Strijdlustig en met diepe zakken.

De gemeente blijft erbij dat de claims van Beelen ongegrond zijn en is er niet van gediend dat die door deurwaarders werden thuisbezorgd bij wethouders en personeel van het havenbedrijf. “Het persoonlijk aansprakelijk stellen van werknemers en bestuurders van de gemeente en het havenbedrijf is onacceptabel.”