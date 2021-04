Conflict om véél te drukke Sloterweg loopt steeds verder op

De Sloterweg wordt véél te intensief gebruikt. Zo’n 15.000 auto’s per dag, terwijl de maximale capaciteit wordt geschat op 6000. Beeld Dingena Mol

Camera’s die weer bewaakt worden met camera’s. Als die eerste camera’s er komen tenminste. Het laat een beetje zien hoe hoog de gemoederen zijn opgelopen rondom de drukke Sloterweg. Voorstanders van gericht afgrendelen van de weg stellen dat de situatie zoals die nu is ­levensgevaarlijke verkeerssituaties met zich meebrengt, tegenstanders vrezen straks kilometers te moeten omrijden.

De kampen staan lijnrecht tegenover elkaar, begrip over en weer is in de verste verte niet te vinden. Zozeer zelfs dat de camera’s die zorgen voor elektronisch toezicht straks dus zelf in de gaten zullen worden gehouden met veiligheidscamera’s, stelt de gemeente in antwoord op de vraag hoe kan worden voorkomen dat de camera’s worden vernield.

Belabberd openbaar vervoer

De onlinebijeenkomst over de Sloterweg donderdagavond moet het sluitstuk worden van het hoogoplopende verschil van mening over de weg en wat ermee te doen. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk: de voormalige plattelandsweg wordt véél te intensief gebruikt. Zo’n 15.000 auto’s per dag, terwijl de maximale capaciteit wordt geschat op 6000.

Reden daarvan: de woonwijken achter en in het verlengde van deze weg, De Aker en Osdorp met name, groeien als kool. De buurten zijn ­bovendien sterk gericht op de stad en helemaal ingericht op de auto: veel parkeerplaatsen, ­matig tot belabberd toegang tot openbaar vervoer. Het resultaat is dat bewoners hier, ook wanneer de fiets een alternatief zou zijn, veel gebruikmaken van de auto. Dat krijgt de Sloterweg allemaal te verduren, want de route geldt als de populairste voor doorgaand verkeer. Van alle voertuigen is zo’n 60 procent afkomstig uit De Aker en ongeveer 40 procent uit Badhoevedorp, stelt de gemeente.

Bekeuring à 90 euro

Wie een kijkje gaat nemen, ziet in één oogopslag dat de situatie onhoudbaar is. Auto’s rijden er óf te hard óf staan te wachten om met passen en meten tegenliggers te passeren. Fietsers op de Sloterweg voelen met regelmaat vracht- en ­bestelwagens vlak langs zich scheren. Ouders van sportende kinderen in sportpark Sloten ­vrezen dat het een keer écht misgaat.

De bewoners van de Sloterweg en het oude dorp waaraan de weg ligt, ijveren al geruime tijd voor maatregelen. En die leken ze te krijgen: vorig jaar kwam de gemeente met het plan waarover al langer werd gesproken: elektronisch toezicht. Alleen mensen met toestemming zouden nog van de weg gebruik mogen maken. Wie de weg zonder vergunning zou gebruiken, kon een bekeuring tegemoet zien van 90 euro per keer.

10 minuten omrijden

Het was tegen het zere been van de bewoners van De Aker en de rest van Osdorp. Want voor hen zou de weg van groot belang zijn. Wie moest omrijden, zou kilometers moeten omrijden en minuten extra reistijd kwijt zijn. De afgelopen maanden meldden zich tientallen insprekers bij onlinevergaderingen in de Stopera om uit te leggen dat het soms wel tien minuten extra reistijd zou zijn.

Uit de cijfers, die door veel bewoners van De Aker worden betwist, blijkt dat het met de omrijtijden allemaal wel meevalt: één tot maximaal vier minuten, meldt de gemeente. Volgens bewonersverband Goed Beter West is er niet breed genoeg gekeken en zouden door het afsluiten van Sloten en Nieuw-Sloten elders ernstige problemen kunnen ontstaan met de doorstroming.

Waterbedeffect

Principieel punt van de tegenstanders is bovendien dat de plannen zouden zijn opgesteld door de gemeente in samenspraak met vertegenwoordigers uit Sloten. Volgens Goed Beter West zullen straks ‘veel stadsdeel­genoten uit Nieuw-West (waar Sloten en Nieuw-Sloten bij horen) door het plan komen vast te staan op wegen als de Lelylaan, de Johan Huizingalaan, de Ookmeerweg en de Alpen, die niet zijn meegenomen in de analyse van de gemeente’.

Donderdagavond organiseert de gemeente een avond waarbij onder meer dat waterbedeffect zal worden besproken.