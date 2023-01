Conflict in Amsterdamse Poort over broodnodige promotie loopt hoog op: ‘19.000 euro voor Vrijgezellendag?’

De Amsterdamse Poort wordt geplaagd door leegstand – promotie is dus hard nodig. Beeld Joris van Gennip

In oktober konden bezoekers in winkelcentrum Amsterdamse Poort, hartje Bijlmer, drie dagen lang hun eigen sneakers, spijkerbroek of -jasje ‘oppimpen’. De echte liefhebber kon meedoen aan de ‘denim battle’: wie kan het langst aan een spijkerbroek hangen?

Dat was het idee achter het evenement Kicks & Denim, een evenement ter waarde van zo’n 56.000 euro. Alleen: fotozaakhouder en verenigingsvoorman Ton de Langen (50) merkt er niets van, evenals zijn collega-ondernemers die schoen- en kledingzaken runnen in de Poort. “Het zijn marketingstunts waar de ondernemer niets aan heeft.”

Dat de Poort marketing broodnodig heeft, staat vast. Waar er tien jaar geleden nog 220 winkels te vinden waren in het winkelcentrum, is dat aantal nu gehalveerd. Afgelopen jaar is het winkelcentrum in de stad veruit het meest geplaagd door winkeldiefstallen en overvallen. Een ondernemer zei tegen Het Parool zelfs met een mes te lopen.

Hogere huur

Eigenaar CBRE Investment Management, die de winkelpanden in de Poort bezit, bevordert de sociale veiligheid volgens ondernemers niet door winkels leeg te laten staan. De spanning tussen de verhuurder en de winkeliers is al langer voelbaar. Zo wacht de Poort een grote verbouwing, waarna van winkeliers een hogere huur wordt gevergd van 30 euro per vierkante meter meer én 10 procent van de omzet.

Maar waarom loopt het nou juist bij het promotiebudget allemaal zo hoog op?

De Langen, eigenaar van fotozaak De Boer, is voorzitter van de inmiddels opgeheven Ondernemersvereniging Amsterdamse Poort. In 2014 hebben de ondernemersvereniging en CBRE met elkaar afgesproken dat zij samen zullen optrekken in de promotie van het winkelcentrum. Dat betekent: samen beslissen, samen uitvoeren, samen betalen.

Maar enkel van dat laatste is veel terechtgekomen, zegt De Langen. Jaarlijks stortten ondernemers zo'n kleine drie ton op een rekening die op naam van de Ondernemersvereniging stond, CBRE stortte hetzelfde bedrag op die rekening. Maar volgens De Langen gaf de verhuurder het geld uit zonder ruggespraak te plegen met de betrokken ondernemers.

Vrijgezellendag

Terwijl het marketinggeld hard nodig is om meer klanten naar de Poort te trekken, vindt De Langen dat het marketinggeld uitgegeven wordt aan promotie die de ondernemers niet dient.

Zo refereert hij ook aan een tentje dat op het Bijlmerplein te vinden was op zaterdag 11 november, officieus ook wel ‘Vrijgezellendag'. Voorbijgangers konden zich er laten opmaken, maar niet door lokale ondernemers. “Zoiets zorgt er niet voor dat bezoekers onze winkels in gaan.”

Ook vindt hij dat het geld als water wordt uitgegeven. Aan de socialemediastrategie wordt per maand 6100 euro besteed, zo blijkt uit rekeningafschriften die Het Parool heeft ingezien. “Ook voor LinkedIn, terwijl we daarop maar 135 volgers hebben.” Het evenement op Vrijgezellendag kostte 19.000 euro.

Rekening splitsen

"Wij krijgen die facturen allemaal achteraf pas, ter kennisgeving,” zegt De Langen, “terwijl de bedoeling was dat we ook de offertes vooraf zouden bekijken.” Hij stelde daarom in juli vorig jaar bij CBRE voor om de rekening van de Ondernemersvereniging te splitsen, zodat CBRE zelf kan gaan over hun geld.

Dat viel niet in goede aarde bij CBRE, zo blijkt uit interne correspondentie die Het Parool heeft ingezien. Bij een brief van 30 september heeft CBRE besloten om het contract op te zeggen. De ondernemersvereniging heeft erop gereageerd door de vereniging op te heffen, omdat zij niet meer wil opdraaien voor de kosten die CBRE maakt.

“Er is gewoon geen samenwerking mogelijk," zegt De Langen. “CBRE zit er niet voor de ondernemer.” Hij vreest dat lokale ondernemers uit de Poort zullen verdwijnen.

CBRE wil niet ‘inhoudelijk’ in de krant reageren. “Dat vinden wij een zaak tussen verhuurder en huurders,” zegt een woordvoerder. Wel zegt zij dat ‘jaarplannen en voorstellen pas na uitdrukkelijk akkoord van de betreffende ondernemersvereniging worden uitgevoerd’. De eigenaar laat weten met een vertegenwoordiging van ondernemers in de Poort te kijken hoe er in de toekomst samengewerkt kan worden.