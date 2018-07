Conferentie aidsbestrijding in RAI start met protestmars

"We moeten het stigma doorbreken dat nog steeds overal is op aids, zelfs in Nederland.'' Dat zei prinses Mabel maandag op het Amstelveld in Amsterdam, voorafgaand aan de mars.



De prinses loopt mee met de mars, die het einde vormt van de Towards ZERO Together AIDS-walk die aidsactivisten vorige week in Brussel begonnen en die maandag eindigt in Amsterdam. "Ik loop met jullie mee, want er is nog geen einde aan aids maar dat kan wel'', aldus Mabel. "De politieke wil is er nog niet, maar we kunnen gezamenlijk zorgen voor politieke wil.''



Ze zei verder dat hoewel er de laatste dertig jaar veel is gedaan om de ziekte te bestrijden, "we slechts halverwege zijn''. Volgens de prinses is het nu tijd om te versnellen. "Anders verliezen we de missie om aids voor 2030 uit de weg te ruimen.''