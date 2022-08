Conductrices belaagd en bespuugd op station Amsterdam Amstel

Beeld Joris van Gennip

Een Amsterdamse reiziger die het het allemaal zag gebeuren en niet met naam wil worden genoemd, vertelt aan de krant: “Die gasten stapten in Utrecht in en waren de hele tijd al aan het klieren en vervelen. Er ging een intimiderende sfeer van de groep uit. Het is vreselijk om na je werk in angst naar huis te moeten reizen. Ik heb ook angstgegil gehoord, mogelijk van de conductrice.”

“Toen ik zag dat de NS-vrouwen op het perron zeer agressief werden belaagd, ben ik er met meer reizigers heen gegaan. We gingen tussen de scheldende groep en de conductrices in staan. Net als andere reizigers ben ik ook bespuugd. Het ergste vind ik het voor de conductrices, die gewoon hun werk doen.”

De mannen zaten volgens de NS in de eerste klas ‘om hun telefoons op te laden’. Toen een van de conductrices om hun vervoersbewijs vroeg, werd ze uitgescholden. Vervolgens ging het op het perron van het Amstelstation helemaal mis.

De woordvoerder laat weten dat de NS wil dat de mannen een ov-verbod krijgen en spreekt van het ‘zoveelste onaanvaardbare incident’ in korte tijd. De vervoerder heeft de camerabeelden van het incident overhandigd aan de politie en hoopt dat de mannen zo alsnog aangehouden kunnen worden.