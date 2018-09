Concurrentiestrijd met e-commerce eist zijn tol

Ploeteren was het, herinneren ze zich nog levendig van hun dagen als winkeladviseurs in Amsterdam, een jaar of tien geleden. Toen moesten Lodewijk Buijs en Bjørn Brink de ene na de andere lege winkel in de Van Baerlestraat aan de man brengen.



Het was een vergeefse opgave. De winkelcrisis sloeg keihard toe en niet alleen in de chicste winkelstraten. Buijs: "In de Kinkerstraat stond op een gegeven moment een op de drie winkels leeg."



Die straat was lang booming, veel winkels kenden in 2006 nog tophuren.