Concurrenten maken ruzie om naam Aviodome

Eind november gaat Aviodome open, een conferentieoord in het Westelijk Havengebied dat is ondergebracht in de voormalige koepel van luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol.



Dat verdween al in 2003 voor uitbreiding van de luchthaven. Het luchtvaartmuseum ging ondertussen zonder koepel verder als Aviodrome in Lelystad en kwam na een faillissement in handen van Libéma, dat onder meer ook het Autotron en safaripark Beekse Bergen uitbaat maar ook beurzen en evenementen organiseert in onder andere Aviodrome.



Onderdelen

De koepel lag jarenlang in onderdelen opgeslagen in zeecontainers en kwam in 2009 in handen van Teka Groep, een congresorganisator die meerdere vergaderlocaties in Nederland uitbaat. De afgelopen maanden is de koepel opnieuw opgebouwd.