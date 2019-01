Conclusie onderzoek: 'Sekswerkers My Red Light hebben een redder nodig'

Het idee dat voormalige sekswerkers een goed bestuur zouden vormen van een onderneming die financieel solide en innovatief is, is in feite nergens op gebaseerd

De drie voormalige sekswerkers in het bestuur zijn niet in staat om My Red Light goed te leiden. De drie houden het hoofd nauwelijks boven water, zag Dettmeijer.



Zij dachten te kunnen onderhandelen met Handhaving over de strenge prostitutie­regels die voor de hele branche gelden en steken de hand niet in eigen boezem over de gemaakte fouten. "Dat kan natuurlijk niet," zegt Dettmeijer. "Het bestuur is begonnen aan een onmogelijke klus."



Betrokken amateurs

Het rapport schetste een beeld van een groep betrokken amateurs, die veel te zwaar beladen zijn met de wensen en verwachtingen van het Amsterdamse stadhuis.



Daarom is Dettmeijer in haar onderzoek zo mogelijk nog harder voor het stadhuis, de drijvende kracht achter de start van het project. Een bordeel van en voor sekswerkers, de ideële gedachte waarmee My Red Light is opgericht, is volgens Dettmeijer onhaalbaar: "Het idee dat voormalige sekswerkers dus ook een goed bestuur zouden vormen van een onderneming die financieel solide en innovatief is en zich goed staande weet te houden in een lastige sector, is in feite nergens op gebaseerd."



Dat men toch is begonnen met My Red Light komt grotendeels door de inzet en wens van wijlen Eberhard van der Laan. Die dreef het project bijna hoogstpersoonlijk vooruit, benaderde zelf geldschieters en donateurs, hoezeer zijn ambtenaren ook waarschuwden voor de haalbaarheid. "Zijn rol was doorslaggevend om met het project te starten."



Steun en toeverlaat

Van der Laan handelde overigens in opdracht van de gemeenteraad, iets wat Dettmeijer nalaat te vermelden. Daarnaast legt Dettmeijer nog een tweede fout bij de Stopera. Toen het project eenmaal begon, veranderde de rol van het stadhuis opeens van oprichter en steun en toeverlaat naar die van een afstandelijk controlerend orgaan.



De gemeente verwachtte dat My Red Light uit het niets een modelbedrijf zou zijn. "De gemeente heeft veel te abrupt afstand genomen van My Red Light en daarmee zelf ook een rol gespeeld in het ontstaan van de problemen."



Vorig najaar zei burgemeester Halsema dat ze een laatste poging wilde wagen om door te gaan met My Red Light. De gemeenteraad zal de komende tijd moeten beslissen of het stadsbestuur daar de moed voor heeft.



Naast de gemeente zijn ook de Rabobank en Start Foundation betrokken bij het project. Burgemeester Halsema zat tot juni 2018 in de raad van toezicht van deze subsidieverstrekker, die forse bedragen heeft geïnvesteerd in de panden waarvan My Red Light gebruikmaakt.