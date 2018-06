Conchita Wurst en Bill Clinton naar Aidscongres in Amsterdam

Dat heeft de organisatie van de 22ste editie bekend gemaakt. AIDS2018 is het grote congres waar de laatste wetenschappelijke onderzoeksresultaten over hiv en aids worden gepresenteerd.



Het congres dat in de RAI wordt gehouden trekt traditioneel, behalve duizenden artsen, andere behandelaars en mensen met hiv, ook wereldberoemde sterren die aandacht willen vragen voor de strijd tegen hiv en aids.



Grote mars

AIDS2018 wordt op maandag 23 juli geopend en duurt de hele week. Ook buiten het congrescentrum zullen er tal van activiteiten zijn. In de Beurs van Berlage wordt de expositie van Atlas2018 gehouden, waar interviews, foto's en video's van mensen met hiv uit alle continenten te zien zijn in de expositie 'I will speak, I will speak'.



Op maandag 23 juli houden aidsactivisten een grote mars door de stad en in het Stadsarchief Amsterdam is de tentoonstelling 'Aids in Amsterdam 1981-1996' te zien.