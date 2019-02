Concertgebouworkest wil vaker op tv

"Kunst en cultuur zijn een mensenrecht," vindt hij en mede daarom hoopt hij op de publieke omroep, die de muziek onder een breder publiek kan brengen.



Maar als het orkest al eens op de buis te bewonderen is, dan is het niet op primetime, klaagt Raes. De betere zichtbaarheid op tv is slechts een van de doelen die hij de komende jaren voor ogen heeft.



Een andere kwestie die hij opnieuw op de kaart wil zetten, is die van de salarissen van de musici. Die staan volgens hem in geen verhouding met die van vergelijkbare orkesten in het buitenland.



'Te groot'

Het verschil is 'te groot om aantrekkelijk te blijven" voor topmusici. Het is nog niet zo dat er leden van het orkest om zijn vertrokken, maar 'je weet niet wie er hierom niet komt proefspelen'.



Duurdere kaartjes vindt hij zeker geen goed idee, die zijn al kostbaar genoeg. 'Dan krijgen we weer het verwijt dat we er alleen voor de elite zijn. En de tickets worden onbetaalbaar voor een jong en breed publiek dat toch ook recht heeft op excellentie.'



Niettemin heeft het orkest nog altijd een zaalbezetting van 90 procent en is het aantal bezoekers beneden de vijftig de laatste jaren met 26 procent gegroeid.



Het orkest is volgens hem nog steeds bevlogen, ook al is er voorlopig nog geen nieuwe chef-dirigent.



Seksuele intimidatie

De Italiaan Daniele Gatti werd vorig jaar ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Haast maken met een nieuwe chef, doet Raes niet. De zoektocht is in een 'embryonale fase," maar het orkest neemt de tijd.



'Het is fijn te voelen dat we veel steun hebben, onder meer van gastdirigenten.' Dat die graag inspringen is ook weer niet zo'n wonder, bleek uit de woorden van Raes. Misschien zien ze een kans op de baan, zei hij.



Verschillende mensen hebben 'een signaal" afgegeven wel belangstelling te hebben. De keuze zal gemaakt worden met het hele orkest samen.



