Concertgebouworkest organiseert mini-concert voor eenzame katten

Een kat in cafe Kopjes, het eerste kattencafé van Nederland. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het concert wordt georganiseerd door de jongerenvereniging van het Concertgebouw, Entrée, en maakt deel uit van een bredere campagne om mensen bewust te maken van de positieve effecten van klassieke muziek.

Waar de vereniging in oktober al twee studiedagen organiseerde in het Concertgebouw om aan te tonen dat het luisteren naar klassieke muziek de concentratie bevordert, richten ze hun vizier nu op huisdieren. Want ook honden en katten hebben baat bij de klanken van Mozart en Bach, is de overtuiging.

“Het idee was eigenlijk om tijdens de jaarwisseling huiskamerconcerten te geven bij mensen met huisdieren. Juist omdat katten en honden altijd zo van slag raken door al die knallen. Maar vanwege het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen ging dat niet door,” zegt Micha Windgassen, coördinator van Entrée. “Toen raakten we in gesprek met Lenny Popelier, eigenaar van kattencafé Kopjes, en die was meteen enthousiast over dit idee.”

Klassieke werken

Vanwege de pandemie is het kattencafé in Amsterdam-West al enige tijd gesloten. En de acht vaste bewoners missen de aandacht behoorlijk, zegt Popelier. Het is de eerste keer dat er livemuziek te horen zal zijn in het café, maar de onderneemster verwacht niet dat het publiek van schrik in de gordijnen zal hangen. “Welnee, ze zullen nieuwsgierig zijn, maar de kans is ook groot dat ze gewoon op hun plek blijven liggen. Katten zijn wat dat betreft vrij blasé.”

Het mini-concert wordt gegeven door Sylvia Huang op viool en celliste Honorine Schaeffer. Wie benieuwd is of de rustige klassieke werken ook effect hebben op hun eigen kat, kunnen meekijken via een livestream. Het concert begint 7 december om 16.00 uur.