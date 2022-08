Concertgebouworkest geeft gratis openluchtconcert in Westerpark

Het Concertgebouworkest. Beeld Eduardus Lee

Na het succes van het openluchtconcert op de Dam in september vorig jaar geeft het ensemble opnieuw een publiek toegankelijk optreden. In tegenstelling tot de vorige keer hoeven bezoekers geen tickets te reserveren. Het contrast tussen de muziektempel aan het Museumplein en het optreden in het park kan qua placering bijna niet groter: bezoekers worden aangeraden een kleedje mee te nemen.

Het optreden vindt plaats onder leiding van dirigent Alain Altinoglu, de solisten zijn de Zweedse klarinettist Martin Fröst, artist in residence van het Concertgebouworkest in het seizoen 2022-2023, en de IJslandse pianist Víkingur Ólafsson. Op het programma staat muziek van de hedendaagse Amerikaanse componist John Adams en de jazzy klanken van de Maurice Ravel. De avond wordt afgesloten met Leonard Bernsteins swingende muziek uit The West Side Story.

Het concert begint om 20:30 uur. Wie niet fysiek aanwezig kan zijn, niet getreurd: het optreden is live te volgen via NPO Radio 4 en wordt uitgezonden om 22.15 op NPO2.