Concertgebouworkest begint EU-jeugdorkest

Een periode in het zomerkamp wordt afgesloten met concerten onder leiding van een gerenommeerde dirigent in Het Concertgebouw en in concertzaal Flagey te Brussel, waar RCO Young zal samenspelen met het Belgische kinderkoor Singing Molenbeek.



Contact houden

Daarna gaan de deelnemers verder als ambassadeurs voor de muziek in eigen land. "De gedachten achter RCO Young, talentontwikkeling, diversiteit en de verbinding met de maatschappij, nemen zij mee terug," is volgens een woordvoerster de bedoeling.



Het is de bedoeling van het 'echte' orkest contact te houden met de jongeren, zodat ze bijvoorbeeld naar een concert van het Concertgebouworkest kunnen komen als dat in hun land is.



Het eerste RCO Young summer camp heeft volgende jaar augustus plaats en biedt plaats aan 71 deelnemers. Er wordt dan een concert voorbereid met muziek van Tsjaikovski en Mendelssohn.