Concertgebouw langer open voor afscheid Van der Laan

Zo is er een erewacht van Amsterdamse veteranen, de politie, daklozen, gemeentehandhavers en 'nachtvlinders' Dolly Bellefleur en Jennifer Hopelezz.



Ook Amsterdamse veteranen hebben de eer. Ron Jacobs, van het ontmoetingscentrum voor veteranen, vertelt dat Van der Laan veel voor ze heeft betekend.



"Hij heeft ervoor gezorgd dat het ontmoetingscentrum er is gekomen, zodat veteranen elkaar kunnen opzoeken en helpen. Deze man heeft dit meer dan verdiend. Zo'n goede burgemeester krijgen we nooit meer.''



Persoonlijk afscheid

Een handvol mensen stond al uren voor om 10.00 uur de deuren van het Concergebouw open gingen voor de deur. Een nachtportier van een hotel in de P.C. Hooftstraat, uit de Haarlemmermeer, was hier al even na zevenen, na zijn werk, een echtpaar uit Almere staat er sinds een uur of acht.



Een vrouw uit Westerpark: "Ik ben hier sinds half acht. Dat geduw en getrek is niks voor mij."



Een van de eersten in de rij vrijdagochtend was Jules Oosterwegel. "Ik ben hier om persoonlijk afscheid te nemen van Eberhard en als morele steun voor zijn familie. Het is nu echt definitief.'



Besloten uitvaart

Van der Laan stierf vorige week donderdag aan de gevolgen van longkanker. Zaterdag is er een afscheidsdienst voor genodigden, eveneens in het Concertgebouw. Daarna wordt hij in besloten kring begraven.



De brandweerauto's en politievoertuigen in Amsterdam zijn op vrijdag en zaterdag voorzien van een rouwlint. Zaterdag om 13:00 uur staat het openbaar vervoer in de stad een minuut stil ter nagedachtenis aan de geliefde burgemeester.



In beeld: