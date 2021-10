Concertgebouw eert overleden dirigent Bernard Haitink

Bernard Haitink in The Barbican in Londen. Beeld ANP / AFP

Voordat de muziek om 20:15 uur begint – het orkest speelt het Adagietto uit Mahlers Vijfde symfonie – wordt er een korte toespraak en een minuut stilte gehouden. Het eerbetoon, dat het reguliere programma opent, is rechtstreeks te zien op concertgebouworkest.nl en via YouTube.

De Nederlandse maestro is vorige week donderdag overleden in zijn huis in Londen, in het bijzijn van zijn vrouw en zijn familie. Hij werd 92 jaar. Op 27-jarige leeftijd debuteerde de in Amsterdam geboren en getogen Haitink bij het Concertgebouworkest, waarna hij jarenlang af en aan voor het Concertgebouw speelde. Hij was 65 jaar actief dirigent in Amsterdam.

Op 6 februari volgt een speciaal herdenkingsconcert ter nagedachtenis aan Haitink, onder leiding van de Hongaarse gastdirigent Iván Fischer. Haitink en Fischer bewonderden elkaars werk en probeerden vaak bij elkaars concerten te zijn.