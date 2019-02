Concert van R. Kelly in The Box nog niet afgelast

The Box zegt als zaalverhuurder gebonden te zijn aan de contractuele huurafspraken met J. Noah Entertainment. De voorwaarden daarvan worden op dit moment door hun advocaat 'opnieuw getoetst aan de huidige situatie rondom de artiest'.



R. Kelly is maandag op borgtocht vrijgekomen. Hij wordt ervan verdacht tussen 1998 en 2010 vier vrouwen, van wie drie minderjarig, te hebben misbruikt. Een aantal van zijn vermeende slachtoffers deden hun verhaal in de BBC-documentaire Surviving R. Kelly. De Amerikaanse staat Georgia startte daarna een strafrechtelijk onderzoek naar hem.



Geld terug

Boekingskantoor J. Noah Entertainment informeerde The Box dat er nog geen duidelijkheid is 'over de status van het evenement'. 'Mocht het evenement niet doorgaan, dan zullen ticketkopers uiteraard hun geld terugkrijgen.'



In januari onderzocht The Box al de mogelijkheden om het concert af te gelasten, nadat de aankondiging duizenden woedende reacties opriep.