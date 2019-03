Concert R. Kelly in Amsterdam gaat niet door

Mensen die een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug. "Als organisatie wilden wij ons al in een vroeger stadium terugtrekken," staat in een statement van J. Noah.



"Echter, door contractuele overeenkomsten en eventuele financiële gevolgen was dat in een eerder stadium niet mogelijk. Na de juridische ontwikkelingen die onlangs hebben plaatsgevonden omtrent R. Kelly is dit nu wel mogelijk, zijn paspoort is ingenomen en hierdoor kan hij zijn tour niet laten plaatsvinden. Dit geeft ons de mogelijkheid om het contract met R. Kelly te ontbinden."



Verdacht van misbruik

R. Kelly is vorige week op borgtocht vrijgekomen. Hij wordt ervan verdacht tussen 1998 en 2010 vier vrouwen, van wie drie minderjarig, te hebben misbruikt. Een aantal van zijn vermeende slachtoffers deden hun verhaal in de BBC-documentaire Surviving R. Kelly. De Amerikaanse staat Georgia startte daarna een strafrechtelijk onderzoek naar hem.