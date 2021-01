Conceptstore Hutspot failliet verklaard

De winkel van Hutspot in Magna Plaza. Beeld Jakob Van Vliet

De oprichters hebben zelf een faillissement aangevraagd. De omzet van Hutspot daalde met vijftig procent nadat de winkels moesten sluiten.

‘Ons type retail is hier niet tegen bestand,’ vertellen de oprichters aan modevakblad Textilia. ‘Hutspot is een offline retailer, we hebben nooit de ambitie gehad om online groot te worden, maar altijd de focus te houden op fysiek.’

Amsterdams begrip

Het Amsterdamse concept werd in 2012 opgericht door Nick van Aalst, Reinier Bernaert en Pieter Jongens. De kleine pop-up store in de Utrechtsestraat groeide uit tot een bedrijf met meerdere vestigingen door het hele land.

In de winkels konden klanten zelf spullen aanbieden om te verkopen. Ook konden bezoekers er spelletjes spelen, kopjes koffie drinken of naar de kapper. Het bedrijf wilde niet alleen gevestigde merken, maar ook jonge ontwerpers de kans bieden hun spullen te verkopen. In 2018 lanceerde Hutspot hun eerste eigen kledingcollectie.

Voor de crisis investeerde het bedrijf in nieuwe zaken. Zo werd er een derde filiaal geopend in Amsterdam en kwamen er Hutspot-winkels in andere Nederlandse steden, zoals Breda.

De eigenaars hopen op een doorstart door een andere partij: ‘We hebben goed geïnvesteerd en hoewel wij niet in staat zijn om daar de vruchten van te plukken, betekent dat niet dat een ander dat niet kan doen.’