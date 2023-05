Concentratiekamp als virtualreality-ervaring: waar ligt de grens tussen wat wel en niet kan?

Een virtuele wandeling door Auschwitz, Bergen-Belsen of Sobibor? De ervaring van een concentratiekamp in bedrijf wordt gezien als een nieuwe manier om het verhaal van de Holocaust over te dragen aan volgende generaties.

De deur van de donkere barak zwaait open. Een Duitse soldaat komt binnen met een zaklantaarn en begint te schreeuwen dat we naar buiten moeten. Via een voice-over vertelt een overlevende hoe ze moest helpen om de lijken van andere kampbewoners naar het crematorium te brengen. Het verhaal gaat naadloos over op beelden van de brandende ovens: de Auschwitz-experience in virtual reality, zoals die recent in Pittsburgh onder de naam Journey through the camps is ontwikkeld om het verhaal van de Holocaust te vertellen aan studenten in de Verenigde Staten.

Het virtuele bezoek aan Auschwitz luidt een nieuwe fase in, vertelt de Luxemburgse wetenschapper Steffi de Jong, die onderzoek doet naar het gebruik van virtual reality in de herdenkingscultuur. “De Amerikaanse psycholoog David Boder nam meteen na de oorlog interviews met overlevenden uit de kampen op met een bandrecorder. De getuigenissen tijdens het Eichmannproces in 1961 werden als eerste op video vastgelegd. We zijn nu begonnen met de digitalisering van de herinnering aan de Holocaust. Op verschillende plekken wordt gewerkt aan vr-producties met het kamp als onderwerp.”

Reis met een tijdmachine

Het gebruik van computertechnologie is niet nieuw bij het vertellen van het verhaal van de Jodenvervolging. Van enkele concentratiekampen bestaat inmiddels een met behulp van de computer gemaakte digitale kopie. Ook van kampen die na de oorlog zijn opgeruimd, zodat het complex tijdens een bezoek in zijn oorspronkelijke staat kan worden bekeken. De Jong: “In de Verenigde Staten heeft de Shoah Foundation de verhalen vastgelegd van 52.000 overlevenden. Van een aantal is een hologram gemaakt: zij geven antwoord op vragen naar wat zij hebben meegemaakt tijdens de oorlog.”

Het verbaast De Jong niet dat het nieuwe medium zich ook op de Holocaust stort. “Virtual reality wordt door de makers verkocht als een reis met een tijdmachine. Het stelt gebruikers in staat om als het ware zelf rond te kijken op plaatsen die niet meer bestaan. Dat kan de wereld zijn in de tijd dat er nog dinosauriërs rondliepen, maar ook een vernietigingskamp tijdens de oorlog. In het laatste geval zijn er natuurlijk allerlei ethische dilemma’s. Het debat daarover is nog volop gaande. Het is goed om te beseffen dat het altijd gaat om een reconstructie van een plaats of een tijd zoals de makers die willen tonen.”

Verzet tegen nieuw medium

Dat laatste is een gevoelig punt, met name als het over de Holocaust gaat. “Daar is momenteel veel discussie over,” zegt historicus Tessa Bouwman, als digitaal specialist onder meer werkzaam voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork. “De technologie is er, maar wat willen we ermee bereiken? Ik denk dat virtual reality niet per se een goed of slecht instrument is om het verhaal van de Jodenvervolging te vertellen. Alles hangt af van de manier waarop dat gebeurt. Voor alle producties geldt: het is dansen op het slappe koord omdat er zo veel emotie bij komt kijken.”

Een nieuw medium als virtual reality wordt met argwaan bekeken, zoals dat eerder ook met andere media gebeurde. Steven Spielberg kwam onder vuur te liggen toen zijn plannen voor de film Schindler’s List uit 1993 naar buiten kwamen. Het werd als smakeloos ervaren om entertainment te maken van zo’n gevoelig onderwerp. Hetzelfde overkwam tekenaar Art Spiegelman toen hij in 1980 het stripverhaal Maus uitbracht. De Jong: “Elke keer als de Jodenvervolging wordt behandeld in een nieuw medium, zorgt dat voor verzet. In die zin past de kritiek op de virtualrealitytours in een patroon.”

Zelf zien en horen

Bouwman beschouwt virtual reality als een interessante aanvulling. “Sommige mensen zijn tekstueel ingesteld en pakken eerder een boek. Anderen willen graag zien en horen. Voor die groep is virtual reality een uitkomst. Met de kanttekening dat de virtuele ervaring van een kamp, hoe goed gemaakt ook, nooit meer dan een indruk geeft van wat de mensen hebben meegemaakt. Dat geldt voor boeken, films en virtual reality: het blijft onvoorstelbaar wat zich in de kampen heeft afgespeeld. In die zin kan er ook nooit sprake zijn van iets als een Auschwitz-experience. Daar was er maar één van.”

Voor alle makers die zich in verschillende media bezighouden met de Holocaust, geldt dat zij te maken hebben met een onzichtbare grens tussen wat wel kan en wat niet kan. Bouwman: “Het lastige is dat die grens pas zichtbaar wordt als het product klaar is. En die grens verschuift: wat nu niet oké is, kan dat over tien jaar wel zijn.”

En over honderd jaar? “Dat is de vraag der vragen: zal de grote gevoeligheid met het verstrijken van de tijd minder worden? Als je ziet hoe groot de impact van de oorlog op de samenleving nog steeds is, zal het moreel kompas nog lang blijven functioneren. En ik hoop dat er ruimte blijft voor nieuwe vormen van storytelling en herdenken.”