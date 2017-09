Compositietekening betrokkene moord Jaïr Wessels vrijgegeven

De moordenaar van Wessels stapte in het dorpje Loenersloot van zijn Seat Léon over in een grijze stationwagen, die bestuurd werd door een blanke, kale man van ongeveer 30 tot 35 jaar oud. Voorbijgangers merkten hem op, en hebben de politie aanwijzingen gegeven voor deze tekening.



Waarschijnlijk reed de man in een Peugeot 308; in Vinkeveen werd tien dagen na de moord zo'n model gevonden, dat eerder was gestolen in Capelle aan de IJssel en valse kentekenplaten droeg.



De politie is ook nog op zoek naar een blonde vrouw die aanwezig was op het parkeerterrein in Breukelen, en van nog geen vijftien meter afstond heeft kunnen zien hoe Wessels werd omgebracht.