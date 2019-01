Complex Vijf Keizers verkocht voor 142 miljoen euro

Het pand werd drie jaar geleden voor 81,5 miljoen gekocht door het Amerikaanse Marathon Asset Management. Dat verkoopt het nu door aan het Duitse Union Invest, dat vastgoedfondsen voor voornamelijk particuliere beleggers beheert.



In de Vijf Keizers is onder meer een supermarkt van Marqt gevestigd, maar zitten ook kantoren van Nyenrode University, het Beneluxhoofdkantoor van modeketen H&M en techbedrijf Elasticsearch. Tot voor kort huurde ook Travelbird ruimte in het gebouw, maar dat staat sinds het faillissement van dat reisbedrijf leeg.



Grachtengordel

Met Vijf Keizers strijkt het Duitse vastgoedfonds nu ook neer in de Amsterdamse binnenstad. "De Nederlandse vastgoedmarkt is momenteel één van de meest aantrekkelijke van Europa," zegt Martin Schellien van Union Invest, "Tot nu toe hebben wij voornamelijk geïnvesteerd in gebouwen op de Zuidas. De koop van Vijf Keizers bood ons een unieke kans om te investeren in de Amsterdamse grachtengordel."



Het Duitse vastgoedfonds, dat belegt voor met name particuliere investeerders, bezit nu 15 gebouwen in Nederland die tezamen 1,3 miljard euro waard zijn. Voor 900 miljoen staan gebouwen in Amsterdam, onder meer de Zuidastoren UN Studio en het onderkomen van advocatenkantoor Stibbe, maar ook het IJdockcomplex in Amsterdam Centrum.