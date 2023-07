Complex Paddington maakt het stationsplein van Noord nog geslaagder en metropolitaner

Het plein bij station Noord komt tot leven met interessante architectuur, zoals Paddington. Beeld Eva Plevier

Wat is een gedroomd stationsplein? Niet dat bij Bijlmer Arena (een naargeestige vlakte), en zeker niet dat bij station Sloterdijk (een ratjetoe). Zelfs Amsterdam Amstel is nog zoekende naar een aangename en verwelkomende buiten-entree.

Verrassend genoeg lijkt station Noord aan de Noord/Zuidlijn nu in de buurt te komen van een geslaagde openbare ruimte; verrassend, omdat de omgeving van het Buikslotermeerplein lange tijd bekendstond als desolaat, rauw en bruut. De komst van de metro heeft de wereld op zijn kop gezet. Dit deel van Noord is als een schone slaapster die uit haar slaap is gewekt.

Hoewel het plantsoen met de fontein vertraagd is – omdat de gewenste klinkers niet op tijd geleverd konden worden – zien de artist’s impressions er veelbelovend uit: een soort klaverblad met verhoogde plantenbakken. Groen is in deze buurt sowieso een felbegeerde toevoeging.

Middeldure huurwoningen

Maar een plein staat of valt met interessante architectuur rondom. En die is er. Twee jaar geleden werd de toren Pulse van Benthem Crouwel Architecten opgeleverd en nu is Paddington klaar, een middelhoog blok aan de zuidkant met twee torens als bekroning. Levs Architecten tekenden voor dit complex met middeldure huurwoningen van 50 tot 75 vierkante meter. Ineens staat het stadsdeelkantoor van Noord er niet meer verloren en geïsoleerd bij. Het gebouw is opgenomen in het plein.

Stedenbouwkundige Sjoerd Soeters werd al meer dan tien jaar geleden gevraagd om een plan voor het gebied, nadat hij met succes het stadshart van Zaandam had opgekalefaterd. Het duurde lang, de ene na de andere bestuurder volgde elkaar op en dus gooide Soeters het bijltje erbij neer, de erfenis overlatend aan zijn vroegere compagnon Jos van Eldonk.

Waarschijnlijk is de kern van diens plan te langen leste uitgevoerd. Dat behelst een stedenbouwkundig concept met nauwe stedelijke straatjes met de namen van Europese stations (Termini, Gare du Nord, King’s Cross), die uiteindelijk uitkomen op dat ruime maar ook besloten stationsplein.

Voorzieningen in de plint

Voorwaarde voor een geslaagde omgeving is de levendigheid, ook wel als traffic getypeerd. En die is er, dankzij het ROC, de Bredero Mavo, een Mercure Hotel, en veel voorzieningen in de plint, van tandartsen en sportclubs tot Turkse eethuisjes.

Dan de architectuur. De toren Pulse onderscheidt zich van de gemiddelde woontoren met een gevel waar de appartementen als kubussen naar buiten of naar binnen zijn geschoven. Paddington is van een andere orde. Tegenover de zwarte Pulse staat een zandkleurig complex met gepigmenteerd beton. Interessant is de zigzaggende gevel boven de plint, die de mogelijkheid schept appartementen naast elkaar te leggen, waardoor de bewoners niet bij elkaar naar binnen kunnen kijken.

Een langwerpig binnenhof is een garantie om het verkeerslawaai van de metro en de Nieuwe Leeuwarderweg buiten te sluiten. Het volume krijgt zijn monumentaliteit door de gemetselde en de betonnen kolommen, net geen galerij, terwijl de balkons ver genoeg uitsteken om de bewoners bij het plein te betrekken. Paddington is allesbehalve kneuterig.

Elzenhagersingel

Het is altijd riskant om een openbare ruimte te veraangenamen onder een viaduct, want ja, zowel de verhoogde metro als de snelweg doorkruisen de omgeving. Toch is het gelukt: er is zowaar een metropolitane atmosfeer geschapen, die een welkome verheffing voor Noord kan betekenen.

Dan is er nog de westkant, waar de Elzenhagersingel steeds meer vorm krijgt, met eigentijdse herenhuizen die de nieuwe wijk in wording van het verkeerslawaai afschermen. Hoewel met de architectuur niets mis is, is het toch niet onderscheidend genoeg. De hoog oprijzende blokken (zes tot negen etages) hebben loggia’s of inpandige balkons en zijn in een modieus patroon gemetseld: een afwisseling van horizontale en verticale bakstenen. Het is het soort architectuur dat verder voorkomt in Houthavens of IJburg en daarmee kenmerkend is voor het Amsterdam van de jaren twintig van deze eeuw.

Zeker, de uitstraling is robuust en de verhoogde plint geeft hoop op een flexibele commerciële invulling, maar het had minder voorspelbaar gekund. Dat wordt wel gecompenseerd door de wijk Centrum Amsterdam Noord rondom het plein. Laat de klinkers voor die ruimte maar snel komen en laat de fontein spuiten. Waar de Noord/Zuidlijn al niet goed voor is geweest. Noord is opgestoomd in de vaart der volkeren.