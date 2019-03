Complete operatiekamers MC Slotervaart te koop

Dat laten de curatoren van het failliete ziekenhuis in een persbericht weten.



De onlineveiling van Troostwijk Veilingen verloopt gefaseerd. Als eerste gaat de medische apparatuur van de afdeling radiologie onder de hamer. Daarna worden achtereenvolgens de operatiekamers, poliklinieken en de intensive care en de verpleegafdelingen geveild.



Volgens de curatoren hebben zich al meerdere binnen- en buitenlandse partijen gemeld voor de apparatuur uit het ziekenhuis, maar moeten ook zij wachten tot de veiling.



'Nuttig tweede leven'

"Het gebeurt niet vaak dat een volledig ingerichte operatiekamer van enkele maanden oud op de markt komt," aldus curator Marc van Zanten in het persbericht. "Wij hopen vanzelfsprekend op de beste opbrengst, maar we wensen ook dat de goederen die nu te koop komen elders in de wereld een nuttig productief tweede leven krijgen."



MC Slotervaart is op 25 oktober vorig jaar failliet verklaard. Een doorstart voor het ziekenhuis met in totaal 28 poliklinieken was niet mogelijk. De klinische patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in de omgeving.



