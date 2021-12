Complete borrelplanken en perfecte koekjes: de beste bezorgtests en -trends van 2021

Wijmpjes Deli is een verrassing met het aanbod.

De beste graadmeter voor een échte thuisbezorgtopper, als je het Monique van Loon vraagt? Simpel. Dat ze er nog eens bestelt. En nog eens. En nog eens. “Als ik telkens terugkeer, weet ik: dit is er zo een.” Van Loon bestelt in elk geval minimaal een keer per week, voor de rubriek Bezorgtest. Voor de goede orde: haar vijf favorieten uit 2021 staan op een gedeelde eerste plaats - waarom kiezen als dat niet hoeft?

1. Wijmpjes Deli

“Wát een verrassing, deze delicatessenzaak van dezelfde eigenaren als het succesvolle Wijmpje Beukers in De Pijp. Hun broodje pastrami is werkelijk fantastisch. Wijmpjes Deli heeft een uitgebreide kaart en levert kwaliteit waar je u tegen zegt. En ook vanwege de prijs-kwaliteitverhouding verdient deze traiteur een plekje op de erelijst. Lunch of diner, hier moet je wezen als zin hebt in ambachtelijke gerechten voor belachelijk goede prijzen.”

Smullen met Chez Lorraine. Beeld Monique van Loon

2. (De quiches van) Chez Lorraine

“Zonder twijfel de beste quiche die ik ooit heb gehad. Op het moment dat je een hap neemt, waan je je in Frankrijk. Vaak is een quiche te eiig, of is het deeg te dik of te nat. Die van Chez Lorraine zijn uitstekend gevuld met heerlijke kaas en genoeg groenten. Als je denkt: ik heb zin in koolhydraten, dan is dit echt een topper.”

Trend: deli’s waar je je borrelplank bestelt “Hoe handig is het dat je je borrelplank tegenwoordig gewoon bestelt? Bij steeds meer delicatessenzaken kan dat: brood met échte boter, goede olijven, verse gegrilde groenten, smaakvolle kazen. Ik zeg altijd: je hoeft echt niet alles zelf te maken, maar áls je koopt, doe het dan goed. Bijvoorbeeld bij Wijmpjes, Faam, Cora’s Delicassenwinkel of Épicerie Jean & Marie. En wil je nog meer gemak, dan bestel je bij bijvoorbeeld Barceloneta Gastro en Sham een al samengestelde brunch- of borrelbox. Ideaal.”

Het eten van La Chaleur. Beeld Monique van Loon

3. La Chaleur

“Bij La Chaleur heb je keuze uit een heel klein menu met Franse klassiekers, betaalbaar en in grote porties. Hier begrijpen ze, net als veel andere zaken in coronatijd: ook thuis kun je mensen een restaurantervaring bezorgen. La Chaleur doet dat subliem.”

Trend: restaurantwaardige maaltijden op de bank “Door de lockdown zijn horecazaken hele mooie gerechten voor thuis gaan ontwikkelen. Als je niet kunt koken en je schoonouders komen, dan zijn menu’s van La Chaleur en Pllek een perfecte optie. Niemand die door hoeft te hebben dat je niet zelf hebt staan koken.”

Een bakje van Olidò. Beeld Monique van Loon

4. (De truffelpizza’s van) Olidò

“Olidò zit in Oost en ik woon in West. Tegenvaller: ze bezorgen niet bij mij. Dus ik zorg dat ik vaak ga eten bij vrienden die wel in de buurt wonen. Ik heb zelden zoveel reacties gehad op een recensie als op die van Olidò’s truffelpizza’s. Het schijnt dat mensen er vervolgens rijen dik stonden te wachten. En terecht.”

De lekkernijen van het Koekemannetje. Beeld Monique van Loon

5. Het Koekemannetje

“Ja, hier heb ik al zeker tien keer besteld. Bij Het Koekemannetje snappen ze het: vier of vijf soorten koekjes, niet te zoet en van een goed formaat. En dan ook nog in zo’n leuk blik, dus zijn ze ook een goede cadeautip. Iedereen die ze krijgt, wordt fan. De vulling zit vooral in het midden, dus langzaam eet je daar naartoe, en dan... de hemel.”