Compensatieregeling voor uitzendkrachten Tata Steel

Alle uitzendkrachten van Randstad die tussen november 2012 en 1 januari 2017 bij Tata Steel hebben gewerkt krijgen alsnog ploegentoeslag betaald over hun verlofdagen, arbeidsduurverkorting (ADV), en feestdagen. In totaal gaat het om zo'n 650 uitzendkrachten.



De vakbond FNV Metaal heeft de regeling naar eigen zeggen afgesproken met Randstad en Tata Steel Nederland.



De berekening voor de compensatie wordt onder andere gebaseerd op het aantal gewerkte uren en gemiddelde uurloon in een functiegroep.



Melden per e-mail

Uitzendkrachten moeten zichzelf melden via e-mail om in aanmerking te komen voor de regeling.



De vakbond en de staalgigant zijn al een tijd in een hevige strijd verwikkeld. De fusieplannen van Tata Steel met het Duitse ThyssenKrupp zorgen tevens voor spanning onder werknemers.



