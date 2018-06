Compensatie Joodse erfpachtgelden niet opgemaakt

Van de beschikbaar gestelde miljoen euro is nog ruim acht ton over, zo blijkt uit het openbaar geworden rapport van de commissie die in opdracht van de gemeente de terugbetalingen regelde.



De commissie, onder voorzitterschap van oud-bankier Hein Blocks, nam 81 aanvragen in behandeling voor de erfpachtgelden en 13 aanvragen voor de girotegoeden.



Aanvullend onderzoek

Van die aanvragen werden er respectievelijk 49 en 6 gehonoreerd. Aan ten onrechte ontvangen erfpachtgelden werd ruim 61.500 euro uitbetaald, aan girotegoeden 1329 euro. Het grootste deel van de uitgaven ging naar aanvullend onderzoek en de organisatie.



De terugbetaling volgde op de pijnlijke ontdekking in 2010 van de Joodse erfpachtkwestie: Joodse Amsterdammers die tijdens de oorlog in het concentratiekamp of de onderduik hadden gezeten, kregen na de oorlog alsnog een rekening voor de achterstallige erfpacht op hun woning, in veel gevallen nog verhoogd met een boete voor de gemiste betalingen.



Compensatie

In totaal ging het om ruim zeven miljoen euro. In 2016 besloot de gemeente tien miljoen euro beschikbaar te stellen als compensatie.



Het leeuwendeel ging naar doelen die door de Joodse gemeenschap werden aangewezen, zoals het Namenmonument voor de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Ook het geld dat nu is overgebleven, zal beschikbaar worden gesteld.



