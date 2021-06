Compagnietheater vertrekt uit pand Kloveniersburgwal

De huidige locatie van het Compagnietheater op de Kloveniersburgwal. Beeld Martin Dijkstra

Bezoekers kunnen tot eind 2021 nog terecht in de huidige locatie. CT-collective, het team dat de programmering verzorgt, schrijft ‘megaverdrietig’ te zijn.

Het team benadrukt dat dit ‘niet direct het einde betekent’ van de programma's van het theater. De komende tijd wordt wel gekeken ‘of, waar en hoe’ de programmering voortgezet kan worden.

Te veel plek voor programmering

Het pand wordt verkocht door beheermaatschappij Amerborgh, eigenaar van meerdere cultuurhuizen in Amsterdam, waaronder de Rode Hoed, De Nieuwe Liefde en Felix Meritis. Deze worden bestuurd door Amerpodia, dochtermaatschappij van Amerborgh.

Stef Collignon, lid van de raad van bestuur van Amerborgh: “Met de opening van Felix Meritis vorig jaar, een gebouw met zeven zalen, hebben we nu genoeg ruimte om onze programmering onder te brengen. ”

Collignon laat weten dat de programmering van CT-collective plaats zal kunnen vinden op de andere locaties van Amerborgh, zoals Felix Meritis of Het Hem in Zaandam. Aan wie het gebouw verkocht zal worden, is nog onbekend. Volgens Collignon heeft de gemeente voorkeursrecht, dus zal die nog iets mogen zeggen over de verkoop.

‘Geen verband met coronacrisis’

Het Compagnietheater is een kerk uit 1793 die een tijdje dienstdeed als kantoor van De Nederlandsche Bank. In de jaren negentig is het omgebouwd tot een theater. Sinds 2013 werd het theater niet meer bespeeld door een theatergezelschap, maar vonden er wel culturele evenementen plaats en was er een eigen programmering, namelijk van het CT Collective. Ook was het een locatie voor verschillende festivals, onder meer voor Idfa, het Grachtenfestival en het Amsterdam Dance Event.

Bekend was dat Amerpodia hard getroffen is door de coronacrisis. Collignon stelt dat de verkoop niets met de coronacrisis te maken heeft, maar met overvloedige ruimte voor programmering. “Ook als er geen crisis was, hadden we het theater met de opening van Felix Meritis verkocht.”