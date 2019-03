Commissieleden voor Amsterdamse buitenkunst bekend

Claudia Linders is benoemd tot voorzitter. De rest van de leden zijn: Radna Rumping, Selby Gildemacher, Meinke Horn, Tanja Karreman, Vincent van Velsen, Aileen Middel, Jeroen Boomgaard en Annemarie de Wildt.



Het team bestaat voornamelijk uit kunstenaars en creatievelingen. Ze zullen zich buigen over bijvoorbeeld het behoud van beeldkunst, monumentale wandkunst en streetart. De leden zijn voor vier jaar benoemd.



Belangenbehartiging

Ook zullen ze stimuleren om meer nieuwe kunstprojecten en -werken in de stad te plaatsen en adviseren welke kunstenaar het meest geschikt is voor een eventueel project.



'Kunst op straat is een waardevol onderdeel van onze stad,' schrijft wethouder Touria Meliani. 'En voor iedereen te aanschouwen. Deze kunstwerken maken onze stad mooier en geven er betekenis aan. Daarom ben ik trots met dit team van experts die nu de bewakers zijn van onze buitenkunst en nieuwe initiatieven zullen aanjagen.'



De kunstwereld maakte zich al langer hard voor de komst van de commissie. Er was behoefte aan de behartiging van het belang van kunst in de openbare ruimte.



Vrijwilligersvergoeding

De gemeente heeft in 2018 1,8 miljoen euro extra geïnvesteerd in het onderhoud van kunstwerken en het stimuleren van kunst in de openbare ruimte. Dat geld ging onder andere naar de Amsterdam Biënnale, een kunstevenement dat naar verwachting vanaf 2021 aan de oevers van het IJ plaatsvindt, en naar het kunstwerk ter nagedachtenis van Nelson Mandela in Zuidoost.



Het curatorium is in het leven geroepen om inhoudelijk advies te geven. Ze moeten ook zorgen voor meer communicatie tussen de gemeente en culturele instellingen. Ze krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun inspanningen. Ze worden niet betaald uit de extra pot van 1,8 miljoen euro.