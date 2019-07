Commissie selecteert 52 Joodse instellingen voor besteding erfpachtgelden

Het Joods Historisch Museum. Beeld anp

De commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, heeft dinsdagmiddag de lijst met namen van instellingen en projecten bekendgemaakt. In totaal waren aanvragen ingediend voor een bedrag van rond de 35,8 miljoen euro. Daarvan is ruim 10,4 miljoen toegekend. De subsidie moet de Joodse gemeenschap ten goede komen.

Het budget is verdeeld in vijf verschillende categorieën: educatie (ruim 1,6 miljoen), welzijn en zorg (ruim 2,6 miljoen), jongeren (ruim 1,6 miljoen), religie (bijna 2,4 miljoen) en erfgoed en cultuur (ruim 2,1 miljoen). Het geld gaat onder meer naar een seminar voor de Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie in Yad Vashem, excursies naar Auschwitz voor Amsterdamse docenten, TED-talks, een derde Joods studentenhuis, het opleiden van voorzangers, de aanschaf van Torah-rollen, vernieuwing van het kindermuseum van het Joods Historisch Museum en een Joods hospice voor dementerenden.

Amsterdam stelt het geld beschikbaar aan de Joodse gemeenschap als tegemoetkoming voor de geïnde erfpachtcanons in de oorlogsjaren. De meeste Joden zaten toen in de onderduik of concentratiekampen. Slechts een kleine groep keerde terug. Individuele gedupeerden of hun families kregen eerder al de in de oorlog geïnde erfpachtboetes uitgekeerd.

Openstaande Rekeningen

Dat Amsterdam de Joden erfpachtcanon en boetes tijdens de oorlog in rekening bracht, ontdekte de toenmalige student Charlotte van den Berg in 2010 tijdens het digitaliseren van erfpachtdossiers van het voormalige Grondbedrijf. Haar was gevraagd geen ruchtbaarheid aan de zaak te geven om de gemeente tijd te geven de kwestie te onderzoeken. Toen dit in 2013 nog niet was gebeurd, stapte Van den Berg naar Het Parool.

Amsterdam schrok van het nieuws, beschouwde de Joodse erfpachtkwestie als een smet op haar blazoen en liet het NIOD de kwestie onderzoeken. De bevindingen zijn terecht gekomen in het boek Openstaande Rekeningen.

Vervolgens besloot de gemeente Joodse gedupeerden en hun families de boetes terug te betalen. De erfpachtcanon zelf wordt niet individueel vergoed, maar collectief via Joodse instellingen. Dat is door de Amsterdamse gemeenteraad besloten, nadat burgemeester Eberhard van der Laan zei dat individueel terugbetalen niet mogelijk was. Zijn adviseur, Hein Blocks, oud-directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken, zegt inmiddels dat het technisch wel kan.

In september bespreekt de gemeenteraad het advies van de commissie.

Hieronder de lijst van aanvragen en het advies van de commissie.

