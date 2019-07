Commissie onderzoekt problemen rond afvalenergiebedrijf AEB

De afvalverbrandingsinstallatie van AEB in het Westelijk Havengebied. Beeld Floris Lok

Dat hebben de wethouders Udo Kock (Deelnemingen) en Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) besloten.

De onderzoekers wordt gevraagd om zich te buigen over ‘de oorzaken en de achtergronden van de ontstane situatie bij AEB’. Wie het onderzoek gaan doen en wanneer het klaar moet zijn, is nog niet bekend.

AEB zag zich vorige week gedwongen om de verbranding van afval voor meer dan de helft te stoppen, omdat de veiligheid niet onder controle was. Als gevolg daarvan kwam AEB, dat het Amsterdamse huisvuil verbrandt en tienduizenden woningen verwarmt, acuut in grote financiële problemen. Daarbij werd zelfs een faillissement niet uitgesloten.

Tientallen miljoenen

Sinds 2014 was AEB geen gemeentebedrijf meer, maar de aandelen waren nog wel steeds voor honderd procent in handen van de gemeente Amsterdam.

In allerijl werd de gemeenteraad daarom vorige week achter gesloten deuren gevraagd om tientallen miljoenen uit te trekken voor de redding van AEB. In de tussentijd gaan de gesprekken over hoe het op de lange termijn verder moet gewoon door. De verwachting is dat dit opnieuw tientallen miljoenen euro’s gaat kosten.

Als de gemeenteraad na de zomer terugkomt van het reces, wordt meer duidelijk over het onderzoek. Het stadsbestuur concentreert zich nu eerst op het overeind houden van de publieke taken van het AEB, zoals de verbranding van het Amsterdamse huisvuil en het opwekken van warmte voor 35.000 Amsterdamse woningen.

Daarbij houden de wethouders uitdrukkelijk rekening met alle scenario’s, inclusief de mogelijkheid dat AEB in surseance van betaling komt, of zelfs failliet gaat.

AEB zegt in een reactie blij te zijn met het onderzoek en alle mogelijke medewerking te verlenen. AEB hoopt ook dat het onderzoek handreikingen kan bieden voor een blijvende oplossing voor de problemen.