Commissie: ‘Milieuplannen Schiphol zijn te vaag’

Beeld ANP

Dat concludeert de onafhankelijke Commissie MER in een evaluatie van de milieu-onderbouwing van de Luchtvaartnota, die in mei door minister Cora van Nieuwenhuizen werd gepresenteerd. De commissie moet uiteindelijk de verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) voor groei van Schiphol beoordelen.

Het oordeel is een keiharde tik voor de groeiplannen. Schiphol mag van het kabinet de komende jaren alleen in stapjes groeien van het huidige maximum van 500.000 vluchten naar 540.000 vluchten per jaar als wordt voldaan aan een trits voorwaarden op het gebied van milieu en geluid.

Onderbouwing ontbreekt

Maar juist de onderbouwing van die voorwaarden ontbreekt in de Luchtvaartnota en het bijbehorende milieueffectrapport, stelt de Commissie MER. Volgens het adviesorgaan is in de nota alleen een doel terug te vinden voor de reductie van de uitstoot van CO2 door vliegtuigen. Vergelijkbare doelen voor luchtkwaliteit, geluidshinder of natuurbescherming ontbreken.

Beoordeling van de milieudoelen uit de nota is onmogelijk omdat er nog geen bruikbare informatie beschikbaar is om de gestelde groeistappen voor de Nederlandse luchtvaart te onderbouwen.

De commissie adviseert dan ook de uitvoering van de Luchtvaartnota op te schorten tot die informatie wel beschikbaar is. Zo moet eerst worden onderzocht in hoeverre Schiphol kan groeien zonder schade aan milieu, natuur en omgeving. Ook moeten de voornemens voor het grotere gebruik van biobrandstof worden uitgezocht.

Uitstel

Het kabinet volgt meestal de adviezen van de commissie. Dat betekent dat de groei van Schiphol moet worden uitgesteld. Dat is vanwege corona, waardoor het aantal vluchten sterk is teruggelopen, een minder groot probleem dan voorheen.

Schipholtopman Dick Benschop schatte eerder in dat het zeker tot 2023 duurt voordat de luchthaven weer terug is bij 500.000 vluchten per jaar en dat de groei tot 540.000 nog het hele decennium kan beslaan.