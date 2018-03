Commissie: Geen referendum over burgemeester

We vestigen onze hoop op de gemeenteraad om dit toch mogelijk te maken.

Eerder dit jaar lanceerde de stichting Meer Democratie samen met een aantal prominente oud-politici een volksinitiatief om via een volksstemming te beslissen wie de nieuwe burgemeester van Amsterdam moet worden.



Individuele kwesties

Maar volgens Voermans biedt de Gemeentewet hier geen ruimte voor, omdat er geheimhouding rust op de solliticatieprocedure. Ook is er op grond van de gemeentelijke regels geen referendum mogelijk over individuele kwesties, zoals de benoeming van een functionaris.



Voermans ziet nog een complicatie. Het is binnen een raadgevend referendum of een burgerraadpleging namelijk alleen toegestaan om inwoners een stelling voor te leggen waarop 'voor' of 'tegen' gestemd kan worden. Het is niet mogelijk om diverse namen van burgemeesterskandidaten voor te leggen, als zij hun sollicitatie dan al vrijwillig openbaar gemaakt hebben.



Ongeloof

Bij de initiatiefnemers heerst vooral ongeloof. "Dit is heel teleurstellend. Wij vragen om een vorm van burgerconsultatie, wees daar een beetje creatief in!", aldus Niesco Dubbelboer die het verzamelen van de handtekeningen coördineerde. "De commissie keurt onze voorstellen af maar geeft niet aan hoe het wel zou kunnen. We vestigen onze hoop op de gemeenteraad om dit toch mogelijk te maken."



De gemeenteraad werkt momenteel aan een concept-profielschets van de nieuwe burgemeester, de procedure tot de benoeming van een opvolger voor Van der Laan begint na de verkiezingen op 21 maart. Amsterdammers zijn gevraagd om hun wensen kenbaar te maken.



