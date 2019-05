Commissie bevestigt misbruik bij Castrum Peregrini

Biografe Annet Mooij: 'De conclusie verbaast me niet, die is ­gebaseerd op mijn boek. Dit ­onderzoek was nuttig en nood­zakelijk; er moest een fatsoenlijk antwoord komen. Veel is niet met zeker­heid te stellen. Je moet afgaan op herinneringen en verhalen, maar alle verhalen wijzen nu in dezelfde richting."



Woordvoerder Frans Damman van Castrum Peregrini: "We zijn er stil van. De conclusie is schokkend. De bedwelmende middelen zijn voor ons nieuw. We erkennen het misbruik en volgen de aan­bevelingen op. Onze stichting krijgt een andere naam en gaat voortaan 'Het huis van Gisèle' heten."



Oud-volgeling Frank Ligtvoet, die twee jaar lang voor erkenning van het systematische misbruik bij Castrum Peregrini streed laat schriftelijk vanuit New York weten:



"Het is erg belangrijk dat het criminele seksueel en ander misbruik bij Castrum door Wolfgang Frommel en zijn kring nogmaals door een onafhankelijke commissie is aangetoond. Sommige ernstige feiten waren tot nu toe niet bekend. Er komen echter steeds nieuwe gevallen aan het licht, dus het rapport is niet het eind van het verhaal.



Dat de huidige directie van het misbruik niet geweten zou hebben is gezien de intieme vriendschapsrelatie die directeur Defuster met een van de vier in het rapport bij naam genoemde misbruikers had volstrekt ondenkbaar. Ik ben benieuwd welke maatregelen Castrum gaat nemen met betrekking tot de slachtoffers."