Commissaris van de Koning roept raadsleden Landsmeer op het matje om uit chaos te komen

Van Dijk was vorige week aanwezig tijdens de raadsvergadering die ontspoorde. Toen moest wethouder Marion Breij van de grootste partij Lokaal Landsmeer aftreden na een motie van wantrouwen die werd gesteund door coalitiepartijen GroenLinks en CDA.

De wethouder kwam eerder in opspraak nadat zij zich bemoeide met een advies over woningbouw in een gebied waar ze zelf een stuk grond bezit, en de eventuele aankoop van het oude raadhuis die een hoofdpijndossier werd.

Observaties

De commissaris van de Koning wil met de raadsleden in gesprek ‘over de ontstane situatie en de mogelijke vervolgstappen’. Hij wil daarbij zijn ‘observaties’ van vorige week delen met de raad ‘om de bestuurlijke verhoudingen in de gemeente Landsmeer te normaliseren’.

Het is voor Van Dijk dan wel te hopen dat hij de afgelopen week goed de media heeft gevolgd, want sinds vorige week is de situatie in de gemeenteraad verder geëscaleerd. De coalitie, bestaand uit Lokaal Landsmeer, Positief Landsmeer, CDA en GroenLinks, viel. Laatstgenoemde partij verloor ook één zetel na de hectische avond, want GL-raadslid Ine van Brenk besloot de motie van wantrouwen niet te steunen en verder te gaan als zelfstandige fractie.

Verliezers

Daarna begon het moddergooien. Lokale partijen Lokaal Landsmeer, Positief Landsmeer en Dorpsbelang vroegen de nog zittende wethouders Jacobien van Boeijen (GroenLinks) en Eric Heinrich (geen partij) op te stappen, omdat er geen steun meer voor ze zou zijn. De wethouders weigerden dat en zaten donderdagavond gewoon bij de raadsvergadering.

Die werd geopend door burgemeester Léon de Lange met de woorden dat ‘het een bevlogen week was geweest met alleen maar verliezers’. Toch wilde de burgemeester vooral vooruitkijken. “Laten we met elkaar praten in plaats van over elkaar,” zei hij. Maar die woorden leken donderdagavond aan sommige raadsleden niet besteed. De onderlinge irritatie tussen raadsleden was de hele avond voelbaar waarbij de spanning op sommige momenten om te snijden was.

Geheimhouding opgeheven

Voor twee agendapunten werd donderdagavond toch een meerderheid gevonden. Zo werd de eventuele aankoop van het oude raadhuis definitief afgeschoten, en werd de geheimhouding opgeheven van een onderzoek dat naar voormalig wethouder Breij was gedaan. Vorige week werd dat onderzoek achter gesloten deuren besproken door de raad waarna zij werd weggestuurd. De komende tijd moet duidelijk worden wat er uit dat onderzoek naar voren was gekomen.

Verder werd duidelijk dat Axel Damme, fractievoorzitter van de grootste partij Lokaal Landsmeer, een informateur wil aanstellen en kijken hoe er verder bestuurd moet worden. Desnoods met een minderheidscoalitie. Dat lijkt voor zijn partij ook nog de enige mogelijkheid om nog tot een coalitie te komen, want alleen de lokale partijen Dorpsbelang, Positief Landsmeer en de zelfstandige fractie Ine van Brenk geven aan met Lokaal Landsmeer te willen besturen. Samen hebben zij echter geen meerderheid.

Een ander scenario is dat D66, VVD en PvdA, onder de vorige coalitie veroordeeld tot de oppositie, aangevuld met CDA en GroenLinks, samen een coalitie proberen te vormen. Zij kunnen de bestuurlijke scherven oprapen en proberen te lijmen om uit de chaos te komen.

Daar krijgen zij over twee weken de kans voor onder leiding van Van Dijk, de commissaris van de Koning.

