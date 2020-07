Commissariaat is overtuigd: AT5 blijft de lokale omroep van Amsterdam

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Al bijna dertig jaar heeft AT5, via POA, de exclusieve uitzendrechten voor Amsterdam en ontvangt het de bijbehorende jaarlijkse subsidie van 2,9 miljoen euro. In 2018 meldde zich voor het eerst een nieuwe gegadigde voor de licentie: C-Amsterdam.

C-Amsterdam is een initiatief van programmamaker Mildred Roethof en haar zakenpartner Anne-Mieke Semmeling. Zij wilden onder andere meer diversiteit op tv brengen en in elk stadsdeel een verslaggever positioneren, om zo een evenwichtiger beeld van de stad te verspreiden.

Gebrek aan ervaring

Een eerder onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen de twee partijen, liep al op niks uit. Vorig jaar adviseerde wethouder Touria Meliani (Cultuur) de gemeenteraad opnieuw voor POA te kiezen. Alhoewel een onafhankelijke adviescommissie de plannen van C-Amsterdam een betere beoordeling gaf, ontbrak het volgens wethouder Meliani bij de nieuwe partij aan de noodzakelijke ervaring om een dagelijkse nieuwszender draaiend te houden.

De gemeenteraad nam dat advies over, waarna het Commissariaat voor de Media het definitieve besluit moest nemen.

Opvallend genoeg moest de gemeente vervolgens van het Commissariaat beter motiveren waarom het toch voor AT5 koos. Het is ongebruikelijk dat de toezichthouder de keuze van de gemeenteraad in twijfel trekt.

26 januari 2024

Uiteindelijk blijkt nu dat het Commissariaat toch wel instemt met de wens van de gemeenteraad. Tot 26 januari 2024 blijft de POA de lokale omroep van Amsterdam.

Alphons Martens, directeur-bestuurder POA, is blij met het besluit: “In deze onzekere tijden is het voor de medewerkers erg fijn duidelijkheid te hebben over hun baan.”

Onder POA vallen behalve AT5 ook het ‘open kanaal’ Salto, de Amsterdamse editie van FunX en de Concertzender.